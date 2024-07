El Museo de Bellas Artes de Bilbao recibe como donación la Colección Bergé compuesta por 98 obras

El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha recibido como donación la Colección Bergé, compuesta por 98 obras representativas del arte europeo, norteamericano y latinoamericano producido durante las últimas tres décadas. A la presentación de la donación han asistido la diputada general de Bizkaia y vicepresidenta del Patronato de la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao, Elixabete Etxanobe, el presidente de Bergé y Cía, Jaime Gorbeña, el vicepresidente de Bergé y Cía, Pedro Enciso, el director del museo, Miguel Zugaza, el alcalde de Bilbao y presidente del Patronato de la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga. El Patronato de la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao, a iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia, aprobó el pasado mes de junio la propuesta de donación de la Colección Bergé de arte contemporáneo internacional, creada en las últimas tres décadas por la empresa Bergé y Compañía. La incorporación de la colección "subraya la presencia del arte europeo, norteamericano y latinoamericano en el museo y añade un contrapunto de excepcional amplitud y rigor para la contextualización del arte más actual", han destacado en la presentación. La donación de la Colección Bergé está compuesta por 98 obras de arte fechadas desde finales de la década de 1980 hasta las primeras del siglo XXI. Resalta la numerosa representación de obras de mujeres y da cuenta de la gran diversidad de las prácticas artísticas del periodo: pinturas, obras sobre papel, esculturas, fotografías, videos e instalaciones, han detallado. Desde su origen, la Colección Bergé apostó por la incorporación de "piezas tempranas de artistas emergentes", han explicado desde el museo, para añadir que entre las obras que la conforman hay ejemplos de creadores cuyas trayectorias "se han ido consolidando internacionalmente en estos años", como Susana Solano, Pepe Espaliú, Cristina Iglesias, Ibon Aranberri o Dora García, así como artistas extranjeros como Tim Rollings + KOS, Vik Muniz, Céline van Balen, David Shrigley, Nedko Solakov, Rosario López, João Pénalva o Moris. La donación de la colección tiene el propósito de "conservar el objetivo fundacional de Bergé de dar a conocer a las actuales generaciones, y legar a las futuras, el complejo y estimulante relato en clave artística de lo que sucede en nuestro mundo", ha apuntado en la presentación. A su vez, han destacado, la donación "refuerza los lazos del origen, a finales del siglo XIX, de la empresa Bergé y Cía. con la ciudad de Bilbao y con Bizkaia, y sintoniza con la historia del también centenario Museo de Bellas Artes". En ese sentido, han remarcado que el ingreso de la colección tiene lugar el año en que se conmemora la creación del primer museo de arte contemporáneo con que contó Bilbao, el Museo de Arte Moderno, del cual el actual Museo de Bellas Artes es heredero. En este contexto la donación significa "la señal de gratitud de Bergé y Cía. con Bilbao", han dicho. Para darla a conocer, y como muestra representativa de la donación, el museo expone hasta el próximo mes de septiembre en las mismas salas que acogen la instalación de Sergio Prego, Trece a Centauro, seis obras que ilustran el especial interés de la colección por la escultura: La Caritat, n.º 3 (1986-1987) de Susana Solano; Sin título n.º 389 (1990) de Cristina Iglesias; Counting (3, 326, 754-3, 326, 760) (1990) de Jonathan Borofski; Richard Serra, Prop, 1968 (Picture of Dust) (2000) de Vik Muniz; Sin título (2005) de Diango Hernández; y Ornate and rigid (galvanized) (2007) de Ibon Aranberri. Esta selección de piezas escultóricas se complementa con la presentación de una de las primeras obras que también formaron parte de la Colección Bergé, como es Double Speaker del artista norteamericano Richard Artschwager, recientemente adquirida por el museo. La obra, creada en 1966 con un nuevo material industrial, la formica, es "un ejemplo excepcional" del origen de la tendencia minimalista. LA COLECCIÓN BERGÉ Para el grupo empresarial familiar Bergé y Cía. -fundado en 1870 por tres emprendedores vascos-, coleccionar arte contemporáneo internacional ha constituido "una actividad ejemplar dentro de un ecosistema de negocio, que abarca desde la originaria actividad portuaria hasta la cultura del vino, pasando por el transporte, la automoción y las nuevas tecnologías", han explicado desde el museo. La colección que recibe ahora el museo se inició en los años ochenta con "una decidida vocación por el arte contemporáneo y con el objetivo de dar testimonio del panorama artístico y de las cuestiones relevantes en el debate social de nuestros días", han detallado. En 2008 la Colección Bergé recibió el premio ARCO al mejor coleccionismo corporativo. En 2011 fue invitada a adherirse al IACCCA-International Association of Corporative Collections of Contemporary Art, asociación sin ánimo de lucro a la que pertenecen más de cincuenta importantes colecciones artísticas reunidas por entidades y grupos empresariales de todo el mundo. En 2015 la colección fue incluida en el libro Global Corporate Collections, que selecciona las 80 mejores colecciones corporativas del mundo.

