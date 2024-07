Anabel Pantoja y David Rodríguez ya están en Sevilla

Todo preparado para la fiesta que ha organizado Anabel Pantoja el próximo sábado en Sevilla para celebrar su 38 cumpleaños y, lo más importante, la revelación del sexo del bebé que espera junto a David Rodríguez. A primera hora de la tarde podíamos hablar con su madre, Merche, que no podía ocultar la felicidad que siente por el momento tan dulce que está viviendo su hija y nos confesaba que solamente sabe el sexo del bebé una persona, ni siquiera su padre. Anabel ya ha llegado a Sevilla y como era de esperar, no ha hecho ninguna declaración ante las cámaras. Visiblemente seria, la influencer llegaba al coche de David y ni siquiera le saludaba de manera cariñosa después de tiempo sin verse. Eso sí, minutos más tarde, cuando han llegado a casa de Merche, David sí que nos ha confesado que no está nervioso, sí muy ilusionado: "No, que va, muy contento, pero nervioso no" y cuando le preguntábamos si tiene alguna preferencia en cuanto al sexo, nos comentaba que no porque "es el primero, ninguno". De una manera mucho más natural que Anabel, el fisioterapeuta atendía a la prensa mucho más relajado y sonriendo en todo momento. Sin embargo, la influencer estaba deseando llegar a la casa de su madre para terminar de preparar la gran fiesta de mañana.

