Ruanda descarta reembolsar a Reino Unido los fondos ya entregados por el controvertido plan de deportaciones

El Gobierno de Ruanda ha apuntado que no reembolsará a Reino Unido los más de 240 millones de libras esterlinas (cerca de 284 millones de euros) entregados a Kigali por Londres desde 2022 en el marco del controvertido acuerdo para la deportación de solicitantes de asilo que habrían entrado al país europeo de forma irregular. El viceportavoz del Gobierno de Ruanda, Alain Mukuralinda, ha indicado que las autoridades del país africano no procederán al reembolso de estos fondos en caso de cancelación del acuerdo y ha recalcado que Kigali ha cumplido con su parte, incluidos los aspectos financieros relacionados con los preparativos para la recepción de estas personas. Así, ha detallado que "el contrato no contempla una devolución del dinero", después de que el nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, haya anunciado que dará carpetazo al controvertido acuerdo, impulsado por su predecesor, Rishi Sunak, según ha recogido la ruandesa RBA. "Teníamos un acuerdo. Ambas partes lo firmaron. Se convirtió en un acuerdo internacional. Empezamos a aplicarlo. Si después de eso, quieres salirte, buena suerte", ha recalcado Mukuralinda, quien ha reiterado que Kigali ha cumplido hasta la fecha con todas las cláusulas del pacto. Reino Unido habría dado a Ruanda al menos 240 millones de libras como parte del acuerdo, según un documento publicado por el Gobierno británico en abril de este año. Sin embargo, Starmer afirmó el sábado durante su primera rueda de prensa tras la victoria laborista en las urnas que el polémico plan "está muerto y enterrado". "El plan de Ruanda estaba muerto y enterrado antes de comenzar. Nunca ha sido un elemento disuasorio", dijo, antes de recalcar que "no está preparado para proseguir con ardides que no sirven para disuadir a nadie". Sunak defendió que el plan de deportaciones haría cambiar de opinión a los cientos de migrantes que intentan entrar en Reino Unido, sobre todo a través de la peligrosa ruta del Canal de la Mancha. Reino Unido y Ruanda firmaron en diciembre de 2023 un tratado con el que Sunak aspiraba a resolver las dudas que llevaron a que el Tribunal Supremo británico anulase el plan previo de deportaciones, una de las grandes promesas 'tories' para combatir el repunte migratorio, ante el aumento de las llegadas durante este 2024.

