Rodríguez pide a Airbnb colaboración para implementar la plataforma de registro único de pisos turísticos

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido a la plataforma Airbnb que colabore con el Gobierno para implementar la plataforma de registro único de viviendas de corta duración que el Ejecutivo quiere sacar adelante para perseguir el "fraude" de los pisos turísticos y el abuso de los contratos de arrendamiento temporal. "Solo en la ciudad de Madrid el 93% de alojamientos turísticos declarados son ilegales, fuera de normativa", ha afirmado la ministra de Vivienda en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, donde ha indicado que ha trasladado esta petición a la plataforma de alojamientos turísticos durante una reunión mantenida entre el Ministerio de Vivienda y representantes de la compañía este miércoles en Madrid. "Nos tienen que ayudar a perseguir el fraude, a perseguir esa ilegalidad y a colaborar en la puesta en marcha de este reglamento", ha aseverado Rodríguez. Durante la entrevista, la ministra de Vivienda ha sido tajante en relación a la prohibición de los pisos turísticos y ha asegurado que el Gobierno es partidario de prohibir este tipo de alojamiento "cuando sea necesario", al igual que se ha hecho en Barcelona. Así, ha trasladado su deseo de que la plataforma de registro único que el Gobierno desarrollará, en cumplimiento a un reglamento europeo, sea un instrumento "más al servicio de las políticas de vivienda y que permita que esos alojamientos que ahora se están destinando al uso turístico puedan ser viviendas para alojar a familias, a estudiantes, a personas que tienen que desarrollar sus proyectos vitales". ULTIMANDO LA REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL En relación a la modificación de la Ley de la Propiedad Horizontal, Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo está "ultimando el texto", que se presentará en "breve", ya que el Gobierno está trabajando con "celeridad" en esta cuestión, que genera "problemas de convivencia" entre los vecinos y los alojamientos turísticos en las fincas. "Están alterando (los pisos turísticos) el descanso, el bienestar de las familias dentro de sus casas y están cambiando también la forma en la que nosotros queremos que sean nuestras ciudades, que sean ciudades habitadas, que no sean centros sólo de desarrollo turístico", ha expuesto. QUIERE QUE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS OFREZCAN VIVIENDAS Preguntada por la inefectividad de la Ley de Vivienda para frenar el aumento de los precios, Rodríguez ha subrayado que "son muchos los factores" que intervienen en el encarecimiento de la vivienda y que se están abordando desde distintos ejes. Así, ha afirmado que ha planteado al Ministerio de Universidades que las universidades privadas que se implanten en cualquier ciudad española ofrezcan vivienda a sus estudiantes. "Que vengan con una residencia "bajo el brazo" para no alterar el mercado del alquiler, ha indicado. "Medidas concretas" ha subrayado Rodríguez, a la vez que ha recordado que el verdadero problema en España en relación a la vivienda tiene que ver con la demanda de vivienda, ya que los hogares están creciendo exponencialmente. "El INE acaba de hacer público que en los próximos 15 años se espera un crecimiento de en nuestro país de 3,5 millones de hogares nuevos, en su mayor parte hogares unipersonales, y, por tanto, esta realidad hemos de gobernarla", ha expuesto. PIDE AL PP QUE "NO INCORDIE" SI NO VA A UNIRSE A LA LEY DEL SUELO Por otro lado, preguntada por al reforma de la Ley del Suelo que el Gobierno pidió que se retirara el día en el que se iba a debatir y votar en el Congreso ante la falta de apoyos parlamentarios, Rodríguez ha pedido al Partido Popular (PP) que "no incordie" y se abstenga en la tramitación de la ley si no quiere colaborar. "Espero que el Partido Popular se comprometa a ello y si no, que no incordie, que deje la tramitación de la ley (...) porque sabe, y eso es indiscutible, que es una buena ley", ha aseverado. De igual manera, la titular de Vivienda ha mantenido que quiere que la reforma de la ley vuelva al Congreso tras el verano y ha recordado que PSOE y PNV han registrado una proposición de ley teniendo como base el texto que se trabajó desde el Ministerio.

