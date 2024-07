Luis Romo cambia a Monterrey por Cruz Azul

México, 10 jul (EFE).- El centrocampista mexicano Luis Romo ha cambiado las filas del Monterrey para volver al club que lo formó, Cruz Azul.

"Es un placer regresar a Cruz Azul. Llegué muy joven a este equipo con el sueño de ser profesional, luego tuve la oportunidad de ser campeón y ahora vuelvo a un proyecto solido para poder consolidarme y llegar a una Copa del Mundo que me da mucha ilusión", dijo en su presentación.

Romo asistió al pasado Mundial de Catar en el que México fue eliminado en primera ronda, e hizo parte de la selección que recientemente cayó eliminada en la fase de grupos de la Copa América que se juega en Estados Unidos.

Romo, de 29 años, fichó por pedido del entrenador Martín Anselmi.

Fue crítico de su desempeño en Monterrey.

"En Monterrey estaba bien, pero no dejé huella, no gané nada, quería salir de otra manera. No me gustó salir sin dejar ningún título y ser un jugador que pasó sin pena", expresó.

Por contra, con Cruz Azul fue campeón en 2021.

"Ahora con Cruz Azul tengo la oportunidad de recuperar mi esencia para dar logros importantes al equipo. El objetivo es volver a ser campeón, es una exigencia luego de que este equipo llegó a la final el semestre pasado", concluyó.

Cruz Azul debutó en el torneo Apertura el pasado sábado con triunfo por 1-0 sobre Mazatlán. En la segunda jornada visitará este sábado a Monterrey. EFE

as/gb/hbr