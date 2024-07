El Ibex 35 busca los 11.000 puntos en la apertura, con Enagás (+4,6%) liderando las subidas

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una subida del 0,35%, lo que le ha llevado a situarse en los 10.936,6 puntos a las 9.00 horas, tras conocerse el dato de inflación de junio de China. En concreto, el Índice de Precios de Consumo (IPC) de China registró el pasado mes de junio una subida interanual del 0,2%, una décima menos que el dato del mes anterior y la menor subida de los precios desde marzo, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). En el terreno empresarial español, Enagás ha alcanzado un acuerdo para vender su participación accionarial del 30,2% en la estadounidense Tallgrass Energy a Blackstone Infraestructure Partners por 1.100 millones de dólares (unos 1.018 millones de euros), en una operación que le permitirá así abordar su plan inversor en hidrógeno. Grenergy, por su parte, ha logrado el cierre financiero de la fase 1 y 2 de Oasis de Atacama, el mayor proyecto de almacenamiento del mundo, con la firma de un préstamo verde por unos 345 millones de dólares (unos 322 millones de euros), junto con otras líneas de crédito complementarias, con las entidades financieras BNP Paribas, Natixis Corporate & Investment Banking, Societe Generale, The Bank of Nova Scotia y SMBC. Además, el Comité Asesor Técnico del Ibex acordó ayer en su reunión extraordinaria que la empresa perfumista Puig Brands entre a formar parte del índice Ibex 35 a partir del 22 de julio, según ha informado en un comunicado. La empresa catalana, que entra en el índice con un coeficiente aplicable del 100%, sustituirá en el selectivo a Meliá, cuya permanencia en el selectivo llevaba tiempo siendo observada por los analistas al incumplir con el criterio de capitalización de manera retirada y por estar en la parte baja de la tabla en términos de volumen. Finalmente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra varias empresas del Grupo Endesa por posibles prácticas anticompetitivas, entre ellas, haber podido dar un trato "discriminatorio y preferente" a la resolución de solicitudes, reclamaciones e incidencias de sus propias filiales, en detrimento de terceras empresas competidoras. En la apertura de este miércoles, los valores que más subían en el Ibex 35 eran Enagás (+4,63%), seguido de IAG (+2,89%), Telefónica (+0,94%) y Sacyr, que avanzaba un 0,78%, mientras que en el lado contrario se situaban Grifols, que se dejaba un 1,28%, Endesa (-0,87%), Meliá (-0,75%) y Fluidra (-0,72%). Asimismo, Puig se disparaba más de un 3% en Bolsa en la apertura del mercado, hasta intercambiar sus acciones a un precio de 26,22 euros. Las principales Bolsas europeas también inauguraban la jornada de hoy con subidas, del 0,4% para Francfort, del 0,27% para Milán, del 0,29% para Londres, y del 0,13% para París. El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, caía un 0,61% en la apertura de los mercados europeos, hasta los 84,14 dólares, en tanto que el Texas se situaba en 80,97 dólares, un 0,54% menos. En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se mantenía en 1,0823 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda el interés exigido al bono español a 10 años subía hasta el 3,324%.

