EEUU impide una audiencia en un tribunal británico en Chagos por "motivos de seguridad"

El Gobierno de Estados Unidos ha impedido recientemente la celebración de una audiencia en un tribunal británico en un caso relativo a un grupo de migrantes en el archipiélago de Chagos, donde Washington cuenta con una importante base militar, citando "motivos de seguridad". Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión británica BBC, la Corte Suprema del Territorio Británico del Océano Índico iba a celebrar esta semana una audiencia sobre la presunta detención ilegal de un grupo de inmigrantes en la isla, si bien Washington anunció que había retirado la "autorización" de acceso a Diego García. Así, el comisionado adjunto del territorio, Nishi Dholakia, ha detallado en declaraciones a la citada cadena que las autoridades norteamericanas afirmaron que no permitirían a estas personas abordar vuelos militares y que no darían transporte o alojamiento hasta que se solucionaran las "preocupaciones operativas y de seguridad". El caso deriva de la llegada de decenas de migrantes a la isla en octubre de 2021 en un barco de pesca, alegando que intentaban llegar a Canadá para pedir asilo y que su embarcación había sufrido problemas técnicos cerca de Diego García. En este sentido, Tom Short, abogado de la firma británica Leigh Day y que representa a algunos de los migrantes, ha señalado en declaraciones a la BBC que la cancelación de la audiencia es "un golpe devastador para nuestros clientes vulnerables" y ha pedido que sea reprogramada. En este sentido, el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, ha indicado que "los miembros del equipo que viajaba para la vista sobre los migrantes ceilandeses no aceptaron las medidas de seguridad requeridas para los visitantes a la instalación de la Armada estadounidense en Diego García". Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha indicado que "no se pronuncia sobre las razones de seguridad, ya que es un asunto gestionado por el Pentágono". "No sería apropiado que lo hiciera", ha zanjado durnte su rueda de prensa diaria. El suceso tiene lugar en medio de las disputas en torno a la descolonización del archipiélago de Chagos. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en mayo de 2019 una resolución reclamando a Reino Unido que entregue el control del archipiélago a Mauricio en un plazo de seis meses, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en este sentido. El país africano reclama la soberanía del archipiélago, ubicado en el océano Índico, y rechaza la decisión de Reino Unido de separar ambos territorios en 1965 a cambio de la independencia del país. La decisión de Londres implicó el traslado de la totalidad de la población de Chagos a Mauricio por parte de Reino Unido y a petición de Estados Unidos para la construcción de su base militar en la isla de Diego García.

