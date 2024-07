Álvaro Muñoz Escassi guarda silencio ante la posible demanda de María José Suárez

Dolida, desengañada, enfadada e indignada. El estado anímico de una devastada María José Suárez ha ido variando desde que rompió su relación con Álvaro Muñoz Escassi tras recibir un correo electrónico en el que una mujer transexual le contaba que el jinete le había sido infiel con ella. Algo que confirmaba el sevillano en '¡De viernes!', asegurando que la modelo y él tenían una relación abierta. "¡Qué vergüenza de personaje! No le quiero volver a ver ni en pintura" reaccionaba la Miss España 1996 a la entrevista de su exnovio, negando molesta que hubiese permitido la entrada de terceras personas durante los 3 años que estuvieron juntos. Tan dolida está que ha puesto el tema en manos de sus abogados y se está planteando demandar a Escassi por vulnerar su derecho al honor y a la intimidad. Además, en los últimos días a María José le habría llegado la información de que el jinete podría haber grabado alguno de sus encuentros íntimos sin su consentimiento y que presuntamente habría contado o enseñado dichos vídeos a terceras personas. Algo que no está dispuesta a consentir, por lo que de comprobar que es cierto no dudará en emprender medidas legales contra el sevillano por revelación de secretos. Un paso a la acción que revela la revista 'Semana' y sobre la que le hemos preguntado a Álvaro, que por el momento prefiere no pronunciarse sobre la posible demanda de María José. Muy serio, y evitando dar la cara, el jinete se ha removido incómodo en el interior de un taxi sin revelar si tiene miedo a la modelo y sin confirmar si es cierto que mostró a su examante transexual, Valeri, vídeos íntimos de su ex que estaría dispuesta a utilizar.

