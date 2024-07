Orbán explica por carta a la UE que viajó a Moscú motivado por los efectos económicos negativos de la guerra

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha explicado a través de una carta a los líderes de la UE que su viaje no anunciado a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, estuvo motivado por su preocupación ante al impacto económico negativo que la guerra de Ucrania está teniendo en Europa. "Los efectos económicos negativos de la guerra suponen una gran carga para la vida cotidiana de nuestros ciudadanos y para la competitividad de la UE", ha explicado Orbán en una misiva dirigida también al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, según ha podido saber la agencia de noticias DPA. Orbán ha insistido en que tras su encuentro con el presidente Putin "ahora hay más posibilidades" de un alto el fuego y de entablar unas posibles negociaciones de paz, puntos que ha defendido seguir promoviendo a medida que el margen de maniobra de Estados Unidos es cada vez más "limitado" ya que el país se halla sumido en la campaña electoral de cara a las presidenciales. Fuentes europeas confirman a Europa Press la recepción de la carta y añaden que Michel, que intentó sin éxito contactar con Orbán para persuadirle de que no viajara, no tiene previsto responder. La misiva trasciende a pocas horas de que los Veintisiete aborden por primera vez el malestar generado por este encuentro, en una reunión a nivel de embajadores que tendrá lugar este miércoles en Bruselas. El asunto, que inicialmente no figuraba en la agenda, finalmente se plantea como un punto de información de la delegación húngara, que este semestre asume la presidencia de turno del Consejo de la UE, después de que Polonia pidiera que se tratara esta cuestión para pedir "aclaraciones" a Hungría. REACCIÓN A LOS ATAQUES DE ESTE LUNES Por otro lado, Orbán ha señalado que el "atroz" ataque del lunes en Kiev --donde murieron unas 30 personas y un hospital infantil resultó afectado-- demuestran lo necesaria que sería esta "misión de paz" en la que dice haberse embarcado "hace nueve días", lapso de tiempo en el que ha visitado las capitales ucraniana y rusa. "El trágico y atroz ataque de ayer en Kiev demuestra que nuestros temores estaban justificados: como era previsible, la brutalidad de la guerra entre Rusia y Ucrania ha alcanzado un nuevo nivel. Precisamente por eso nos embarcamos en una misión de paz hace nueve días", ha escrito Orbán en su cuenta de X. Orbán ha argumentado que esta escalada es un "llamamiento" a las potencias globales a que abandonen sus "políticas de guerra" y en su lugar pongan en marcha mecanismos para alcanzar la paz y "guiar" a Rusia y Ucrania hacia un alto el fuego. "Esta es la única manera de evitar un mayor derramamiento de sangre", ha dicho. El político húngaro visitó la semana pasada Moscú a petición propia, según reveló el Kremlin, poco después de reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev por primera desde el inicio de la invasión de Ucrania. El primer ministro sostuvo que el motivo de este encuentro con Putin estaba motivado por su interés en conocer de primera mano las opiniones de su anfitrión y se fijo estos próximos seis meses en los que Hungría ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE para intentar alcanzar la paz.

