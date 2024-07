El juez avisa a Begoña Gómez de que si no acude el lunes para la declaración de Barrabés le detendrá

El juez ha avisado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, de que tiene la "obligación" de acudir el lunes a los juzgados de Plaza de Castilla para seguir la declaración como testigo del empresario Juan Carlos Barrabés y le ha advertido de que si no acude o no alega "causa justa" para su ausencia podrá dictar una "orden de detención". Así consta en una cédula de citación, a la que ha tenido acceso Europa Press, firmada por la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid el pasado 17 de junio. Según recoge el documento, Gómez "tiene el deber de comparecer asistida de abogado de su elección" el lunes 15 de julio a las 11.00 horas a la planta sexta de los Juzgados de Plaza de Castilla, donde se encuentra la sala de vistas del juzgado que dirige el juez Juan Carlos Peinado. "Le apercibo que tiene obligación de comparecer y que de no hacerlo ni alegar causa justa que se lo impida, podrá convertirse esta citación en orden de detención", señala la LAJ. La letrada explica que en en este caso se ordena a Gómez a que acuda al juzgado porque la declaración como testigo de Barrabés se utilizará como prueba preconstituida en un eventual juicio por razones de salud del empresario; es decir, que la declaración del lunes, aunque se realizará en la fase de investigación, podrá utilizarse en caso de que se celebre un juicio. Cabe recordar que Gómez acudió al juzgado el pasado viernes 5 de julio para declarar como investigada, pero finalmente se pospuso el interrogatorio para el 19 de julio porque no se le había notificado correctamente una de las querellas aportadas al procedimiento. Ese día se llevó a cabo un gran despliegue policial en las inmediaciones de Plaza de Castilla y se autorizó su entrada al juzgado por el garaje por cuestiones de seguridad.

