El jefe de DDHH de la ONU denuncia detenciones arbitrarias y actos impunes contra los migrantes en Libia

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado este martes detenciones arbitrarias y actos impunes "sistemáticos" a manos de las fuerzas de seguridad en Libia, por lo que ha pedido a la comunidad internacional suspender los acuerdos migratorios con el país del norte de África. "El tráfico de personas, la tortura, el trabajo forzoso, la extorsión, el hambre y las condiciones intolerables a las que se exponen durante su detención... Se trata de impunidad a gran escala", ha denunciado Turk, que ha alertado de que las "expulsiones en masa y la venta de seres humanos están muy extendidas" en Libia. En este sentido, ha apuntado a que existe una continua "deshumanización" ejercida no solo por actores estatales sino también por facciones no estatales libias, según recoge un comunicado de su oficina. Así, ha instado a las autoridades a investigar posibles crímenes contra miles de personas vulnerables que tratan de abandonar el país y ha recordado el hallazgo de una fosa común el pasado mes de marzo en el suroeste de Libia, donde había al menos 65 restos mortales de presuntos migrantes. "Como si esto no fuera suficientemente terrible, estamos siguiendo las informaciones sobre la presencia de una fosa común hallada en una zona desértica de la frontera entre Túnez y Libia. Los seres queridos de aquellos que han muerto tienen todo el derecho a conocer la verdad", ha aseverado. En este sentido, ha instado a revisar los acuerdos entre Libia y países de la UE para interceptar migrantes que tratan de cruzar el mar Mediterráneo con destino a Europa, un pacto que ha sido criticado en numerosas ocasiones por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que acusan a la Guardia Costera libia de actuar de forma temeraria. Se estima que desde abril de 2023, más de 2.400 personas han muerto o han desaparecido tratando de cruzar el Mediterráneo central, de las cuales 1.300 han partido desde Libia. "Resulta ilógico que aquellos que buscan la seguridad y la dignidad estén sufriendo y muriendo en circunstancias inenarrables", ha puntualizado. "Quiero recordar a todos los Estados miembro que tienen una responsabilidad colectiva bajo el Derecho Internacional para salvar vidas y evitar muertes en el mar", ha sostenido.

