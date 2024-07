EEUU dice no esperar que la victoria de Pezeshkian lleve a "cambios fundamentales" en las políticas de Irán

El Gobierno de Estados Unidos ha afirmado que "no tiene expectativas" sobre que una victoria del reformista Masud Pezeshkian en las elecciones presidenciales en Irán derive en "cambios fundamentales" en las políticas de Irán, si bien ha recalcado que "la diplomacia es la vía más efectiva" para abordar las diferencias en torno al programa nuclear iraní. "No tenemos expectativas sobre que estas elecciones lleven a cambios fundamentales en la dirección o las políticas de Irán", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, quien ha incidido en que "no es el presidente el que tiene la última palabra sobre el futuro de las políticas iraníes". Así, ha afirmado que esta labor recae en el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, de quien "ya se ha visto la dirección que ha elegido para Irán". "Obviamente, si el nuevo presidente tuviera la autoridad para dar pasos para limitar el programa nuclear, dejar de financiar el terrorismo, detener las actividades desestabilizadoras en la región, serían pasos a los que daríamos la bienvenida", ha explicado. "No hace falta que digamos que no tenemos expectativas de que esto sea algo probable", ha destacado Miller, quien ha pedido "dejar que primero asuma el cargo". "Siempre hemos dicho que la diplomacia es la forma más efectiva de lograr una solución efectiva y sostenible sobre el programa nuclear iraní, uno de los asuntos que nos genera una gran preocupación, y nada en estas elecciones ha cambiado eso", ha recalcado. Por ello, ha hecho hincapié en que Washington "ha dejado claro" que ambos países "están lejos de cualquier tipo de solución diplomática significativa, dada la escalada de Irán en todos los aspectos", después de que Pezeshkian mostrara durante su campaña electoral su voluntad de trabajar para lograr la retirada de sanciones por parte de Estados Unidos y reactivar el acuerdo nuclear de 2015. Las palabras de Miller han llegado después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, asegurara que los canales diplomáticos con Estados Unidos "están abiertos" y que las negociaciones de cara a una posible reactivación del acuerdo nuclear, dañado por la decisión de Washington de retirarse del mismo de forma unilateral en 2018. Irán ha anunciado la ruptura de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015, si bien ha defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira sus sanciones y vuelve a aplicar las cláusulas del histórico acuerdo. Sin embargo, los contactos no han derivado por ahora en un acercamiento.

Compartir nota: Guardar Nuevo