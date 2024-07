VÍDEO: Bardella denuncia las alianzas políticas "antinaturales" que arrojan a Francia "a los brazos" de Mélenchon

El presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha criticado este domingo las alianzas políticas "antinaturales" que han dado la victoria al Nuevo Frente Popular de Jean-Luc Mélenchon. "Esta tarde, estos acuerdos electorales arrojan a Francia en brazos de la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon", ha denunciado Bardella antes sus simpatizantes. Estas "alianzas políticas antinaturales" buscaban "impedir por todos los medios a los franceses elegir libremente una política diferente", ha apuntado. En ese sentido, ha destacado que su partido "está logrando hoy el avance más importante de toda su historia". Ha reprochado así las "componendas electorales orquestadas desde El Elíseo entre un presidente de la República aislado y una extrema izquierda incendiaria" que "no llevarán al país a ninguna parte". "Lamentablemente, la deshonrosa alianza y los peligrosos acuerdos electorales alcanzados esta tarde por Emmanuel Macron y (el primer ministro) Gabriel Attal con los partidos de extrema izquierda privan a los franceses de una política de recuperación que, sin embargo, apoyaron ampliamente a la Agrupación Nacional", ha resaltado. Bardella ha asegurado que su partido "encarna más que nunca la única alternancia" que se enfrenta al "partido único". Bardella ha criticado en particular a Macron, quien "no se limitó a empujar al país hacia la incertidumbre y la inestabilidad", sino que además "priva a los franceses de toda respuesta a sus dificultades cotidianas durante muchos meses en medio de una crisis de poder adquisitivo". "Mientras la inseguridad y el desorden golpean duramente al país, Francia se ve privada de una mayoría, de un gobierno que pueda actuar y, por tanto, de un rumbo claro para recuperar Francia", ha argumentado. Bardella ha recordado la reciente victoria de Agrupación Nacional en las elecciones europeas y ha prometido trabajar en el Parlamento Europeo para lograr una respuesta "a la avalancha migratoria, a la ecología punitiva y la confiscación de nuestra soberanía". "La recuperación que sacará a Francia de la rutina, a todas las francesas, a todos los franceses, quiero decirles que mi intención de trabajar por la recuperación del país es más fuerte que nunca. Estaré ahí, para ti, contigo, hasta la victoria. Esta noche todo comienza", ha apelado. "Un mundo viejo ha caído y nada puede detener a un pueblo que ha vuelto a tener esperanza. ¡Viva Francia y viva la República!", ha remachado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/888899/1/bardella-denuncia-alianzas-politicas-arrojan-francia-brazos-melenchon TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

