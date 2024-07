Scaloni considera que Argentina ha demostrado que no se ha "aburguesado"

East Ruthreford (EE.UU.), 8 jul (EFE).- Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, afirmó que su equipo ha demostrado que no se ha "aburguesado" y tiene las mismas ganas de ganar la Copa América, pese a haber ganado el Mundial y una edición del citado torneo.

"La meta siempre es llegar hasta el final. La primera la cumplimos, que es llegar a la semifinal y esperamos cumplir la otra (llegar a la final). Creo que es para estar satisfecho. Demuestra que seguimos compitiendo. Han pasado muchas cosas. Haber ganado tanto te podía aburguesar y hemos demostrado que eso no es así y eso nos mantiene ilusionados", dijo en conferencia de prensa previa al partido contra Canadá.

Scaloni se mostró satisfecho con el nivel mostrado con su equipo y destacó que si dijo que no disfrutó la victoria contra Ecuador fue por el contexto, porque sufrió con los penales. "Más allá de no haber jugado como queremos, se hizo el partido que teníamos que hacer, no estoy disconforme con el funcionamiento del equipo", indicó.

"Creo que los partidos que estamos haciendo son acordes con los rivales que hemos tenido. A todos les está siendo difícil ganar", indicó.

Scaloni destacó que, pese a los problemas que les planteen los rivales, no cambian su "esencia". "Siempre es la misma. Se pueden buscar matices, pero la esencia es ser protagonistas a través de la pelota".

Y respecto a si sirve de algo haber jugado hace apenas tres semanas, comentó: "Nunca se sabe. Con Ecuador, el partido fue totalmente diferente, como sabemos que iba a ser. Aunque todos los entrenadores tomamos nota".

Scaloni dijo que Canadá es un buen equipo, con el que no pueden competir en el físico. Tienen un entrenador que le ha transmitido una forma de jugar intensa, que presiona bien y te llevan a jugar por fuera. Es un buen equipo que se lo ha puesto difícil a todos. Esperamos que se decante por mi lado, por el juego, porque el tema físico no será posible equipararlo". EFE

