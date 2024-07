Lunes, 8 de julio de 2024 (18:00 GMT)

FRANCIA ELECCIONES

Gabriel Attal dimite pero sigue como primer ministro de Francia mientras Macron se toma su tiempo

París (EFE).- Gabriel Attal presentó este lunes su dimisión como primer ministro al presidente francés, Emmanuel Macron, que le encargó que siga en el puesto para gestionar los asuntos corrientes mientras se forma un nuevo Gobierno salido de las elecciones legislativas. Fuentes de la presidencia explicaron que Macron le pidió una vez que le presentó la dimisión que "siga como primer ministro por ahora para garantizar la estabilidad del país", sin fijar ningún plazo. Macron ya dijo el domingo que iba a tomarse tiempo para examinar los resultados de los comicios y comprobar "la estructuración de la nueva Asamblea Nacional". Luego decidiría sobre el Gobierno que se pueda constituir.

Bardella asume su responsabilidad en la derrota pero insiste en que la ultraderecha llegará al poder

París (EFE).- El presidente de la Agrupación Nacional (RN) y candidato a primer ministro, Jordan Bardella, admitió su "parte de responsabilidad" en la "derrota" en la segunda vuelta de las legislativas, pero insistió en que el avance de su partido les llevará al poder. "Lo digo claramente, en algunas circunscripciones las apuestas que hicimos no fueron buenas", dijo Bardella. Se refería a la polémica por algunos candidatos del partido que tuvieron comportamientos racistas o discriminatorios, o que no conocían la circunscripción en la que se presentaban. También dijo que su propuesta de limitar el acceso a ciudadanos de doble nacionalidad a cargos estratégicos no fue comprendida.

La izquierda francesa designará esta semana un primer ministro para gobernar sin Macron

París (EFE).- El Nuevo Frente Popular (NFP) que reúne a los partidos de izquierda va a designar esta semana a un candidato a primer ministro para que sea nombrado y gobierne con su propio programa y no en coalición con la mayoría saliente del presidente Emmanuel Macron. La coalición de izquierdas que reúne La Francia Insumisa, el Partido Socialista los Ecologistas y el Partido Comunista Francés se convirtió en los comicios legislativos en el primer bloque político con alrededor de 182 escaños de un total de 577, es decir, muy lejos de los 289 necesarios para una mayoría absoluta. Los partidos que apoyan a Macron quedaron segundos y la ultraderecha en tercer lugar.

UCRANIA GUERRA

Rusia mata a al menos 32 civiles en un ataque masivo contra Ucrania. Alcanzado un hospital infantil en Kiev

Kiev/Naciones Unidas (EFE).- Un ataque masivo ruso con misiles ha provocado este lunes al menos 32 muertos en la capital ucraniana y en las ciudades de Dnipró y Krivi Rig, de donde es natural el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Entre los lugares atacados está el hospital infantil Ojmatdit de Kiev que, según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) fue alcanzado por un misil estratégico de crucero Kh-101. El SBU investiga el ataque como un crimen de guerra. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne el martes para abordar el ataque contra el hospital pediátrico por iniciativa de Francia y Ecuador.

ISRAEL PALESTINA

Israel vuelve a invadir ciudad de Gaza mientras mantiene su ofensiva en Rafah

Jerusalén, (EFE).- El Ejército israelí opera de nuevo en el corazón de ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, después de ordenar a los residentes de numerosos barrios de la localidad evacuar hacia Deir al Balah (centro) y mientras las tropas mantienen todavía una ofensiva en Rafah, en el extremo meridional del enclave. Entre las zonas afectadas por las órdenes de evacuación se encuentran varias áreas residenciales que ya habían quedado arrasadas en los ataques israelíes de noviembre y diciembre del año pasado, pero a las que habían vuelto los residentes tras el desplazamiento de los combates hacia el sur del territorio.

MERCOSUR CUMBRE

Lula alerta de "falsos demócratas" en Latinoamérica. Argentina pide un Mercosur fortalecido

Asunción (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien participa en la cumbre semestral del Mercosur, hizo este lunes un llamamiento para fortalecer la democracia en la región tras el intento de golpe de Estado contra el Gobierno de Luis Arce en Bolivia, el pasado 26 de junio. "Falsos demócratas intentan socavar las instituciones y ponerlas al servicio de intereses reaccionarios", aseguró Lula. La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, por su parte. llamó a transformar el Mercosur en un "mercado voraz, con esteroides", capaz de demostrar que puede ser un bloque abierto para negociar alianzas comerciales con el mundo.

EE.UU. ELECCIONES

Biden insiste en que está "firmemente comprometido" a mantenerse en la carrera por la presidencia

Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, envió este lunes una carta a los senadores y legisladores demócratas del Congreso en la que insistió en que seguirá en la carrera presidencial contra Donald Trump. "Quiero que sepan que a pesar de todas las especulaciones en la prensa y en otros espacios, estoy firmemente comprometido a permanecer en esta contienda, a llegar hasta el final y a vencer a Donald Trump", afirmó. El demócrata dijo que no volvería a postularse a la presidencia "si no creyera absolutamente" que es "la mejor persona para vencer" al expresidente republicano (2017-2021).

EEUU BOEING

Boeing acepta declararse culpable en el caso penal del 737 MAX . Sus accidentes causaron 346 muertes

Madrid (EFE).- Boeing ha aceptado declararse culpable de engañar a los reguladores estadounidenses de seguridad aérea antes de que ocurrieran los dos accidentes acaecidos en 2018 y 2019 en Indonesia y Etiopía por fallos de diseño en su modelo 737 MAX, en los que murieron 346 personas. La compañía aeroespacial más grande del mundo ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense que implica declararse culpable de fraude en la certificación de los citados aviones, según detallan las autoridades estadounidenses en una presentación judicial. El pacto ha de ser aprobado aún por un juez federal.

HURACANES ATLÁNTICO

Beryl deja un muerto en EEUU, 2 millones personas sin energía y cientos vuelos cancelados

Miami/San Antonio (EEUU) (EFE).- La ahora tormenta tropical Beryl se ha cobrado este lunes la primera víctima mortal en Texas (EE.UU.), ha dejado sin electricidad a más de dos millones de clientes en el estado y obligado a la cancelación de cientos de vuelos en la ciudad de Houston. Antes de su llegada a Estados Unidos Beryl alcanzó hace una semana la máxima categoría en la escala Saffir-Simpson, de 5, en el Caribe, donde causó muerte y destrucción, y después tocó tierra la madrugada del viernes en Tulum (México). En la temporada atlántica de huracanes, que comenzó el 1 de junio, se han formado hasta ahora tres tormentas tropicales con nombre: Alberto, Beryl y Chris.

EE.UU. ENTRETENIMIENTO

Nueva York (EFE).- La compañía Paramount Global, una de las gigantes del entretenimiento, anunció su fusión con Skydance. Supone la salida de la familia Redstone, que durante décadas ha sido accionista mayoritaria en Paramount, y la configuración de una nueva potencia en Hollywood. Paramount, en cuyos estudios se rodaron películas como "El Padrino" o "Forrest Gump", es propietaria de la cadena generalista CBS y varias cadenas de cable con millones de suscriptores como Nickleodeon o la musical MTV. Según el acuerdo, Skydance comprará por 8.000 millones National Amusements, a través de la cual los Redstone han controlado Paramount durante décadas. EFE

