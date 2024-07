Lula critica el "nacionalismo arcaico" y "ultraliberal", en alusión velada a Milei

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticado el "nacionalismo arcaico y aislacionista" que intenta rescatar "experiencias ultraliberales" en América Latina, haciendo una alusión velada a su homólogo argentino, Javier Milei, durante su discurso en el marco de la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur). "En un mundo globalizado, no tiene sentido recurrir a un nacionalismo arcaico y aislacionista. Tampoco hay justificación para revivir las experiencias ultraliberales que sólo empeoran las desigualdades en nuestra región", ha subrayado en su discurso, según ha recogido el diario brasileño 'O Globo'. Sin nombrar a Milei, Lula ha cuestionado los intentos de "borrar" la palabra género de los acuerdos e iniciativas regionales, mientras que también ha defendido el fortalecimiento del Instituto Social y del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del bloque. "Hace menos de 15 días, un miembro de nuestro bloque sufrió un intento de golpe de Estado. La democracia prevaleció gracias a la firmeza del Gobierno boliviano, la movilización de su pueblo y el rechazo de la comunidad internacional", ha recordado, con respecto al episodio que vivió Bolivia. En este sentido, ha resaltado que los países del Mercosur "se mantuvieron unidos en defensa del Estado de derecho". "La reacción unánime al 26 de junio en Bolivia y al 8 de enero en Brasil demuestra que no hay atajos hacia la democracia en nuestra región", ha indicado, en alusión al plan golpista de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Cabe recordar que el Gobierno de Argentina condenó en un primer momento el intento de golpe de Estado en Bolivia, pero más tarde negó que los militares intentasen dar un golpe de Estado y cargó contra la "falsa denuncia" del presidente del país, Luis Arce, tachando los hechos de "poco creíbles". Las palabras de Lula se producen en el marco de las tensiones entre los dos países latinoamericanos. Milei, que no ha acudido a la cumbre del Mercosur, ha participado este fin de semana en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en el Expocentro de la ciudad de Camboriú, Santa Catarina. El presidente argentino criticó este mismo domingo la "persecución que sufre" el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. El mandatario brasileño ha reclamado públicamente a Milei que se disculpe por las "tonterías" que ha dicho en los últimos meses, mientras que el presidente argentino se ha burlado descartando que tenga que pedirle perdón por llamarle "corrupto" o "comunista".

