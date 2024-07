Laporte-Deschamps, capítulo II

Múnich (Alemania), 8 jul (EFE).- El España-Francia de semifinales de la Eurocopa deja el morbo del segundo reencuentro entre Didier Deschamps y Aymeric Laporte tras ignorarse ambos en la final de la Liga de Naciones de 2021 después de un cruce de acusaciones por la nacionalización del central para convertirse en pilar defensivo de la selección española, primero con Luis Enrique y ahora con Luis de la Fuente.

El tiempo cura heridas y Deschamps, que sigue al mando de la selección francesa buscando un nuevo éxito tras ser campeón del Mundial 2018 y la Liga de Naciones 2021, ya ha pasado página del 'capítulo Laporte'.

"Estoy muy feliz por Laporte. No tengo ningún tipo de rencor con que haya elegido jugar con España. Me encanta que esté disfrutando con su juego en la selección española, por supuesto", aseguró en el Munich Football Arena a horas del segundo reencuentro, ya sin la tensión del primero tras las diferentes versiones aportadas por ambas partes.

Laporte, nacido en la localidad francesa de Agen, creció en las categorías inferiores de la selección francesa. Llegó a disputar 24 encuentros con la camiseta "bleu" e incluso fue seleccionado en tres ocasiones por Deschamps. En ninguna llegó a debutar.

Quedarse sin Mundial en 2018 provocó la decisión del jugador que llevaba tiempo pensando. La confianza que recibió de Luis Enrique, por entonces seleccionador español, y el cariño de la federación española terminaron de convencer a Aymeric.

"De hecho lo consulté con ellos", reconoció en una entrevista con EFE antes de su primer reencuentro con Francia en Milán, en la final de la Liga de Naciones. "Era algo importante para mi carrera y mi futuro. Obvio que lo entendieron porque sabían que era lo mejor para mí, también donde más me identificaba yo y respetaron lo que yo decidiese", señaló.

El revuelo que se levantó por la pérdida de Francia de un central que despuntaba en el Manchester City en aquel momento, llevó a Deschamps a justificarse en una comparecencia y desató un agrio cruce de declaraciones.

"No me convoca por motivos personales", aseguró el jugador, cansado de esperar. "Se lo dije en 2019 y no me llamaron. Envié un mensaje y no recibí respuesta. A lo mejor ha cambiado de número (Deschamps) y tiene un teléfono nuevo. Puede ser, pero respondí al mismo número desde el que me había llamado antes", afirmó Laporte.

"No recibí respuesta entonces y tampoco me pareció que fuera tan importante para Francia como para tener que informarles de nada. Era más una cuestión mediática que otra cosa. Siempre voy a estar con los que me quieren y estoy agradecido a los que apostaron por mí", añadió.

Deschamps fue contundente en su respuesta y acusó de mentiroso a Laporte: "Lo que me incomoda es lo que puede decir y que es mentira. El único mensaje que recibí de su parte es del mes de octubre por una situación precisa acerca de una lesión que había tenido en septiembre".

El tiempo ha pasado, Laporte fue fijo para Luis Enrique y forma una pareja convertida en pilar para De la Fuente con acento francés, junto al también nacionalizado Robin Le Normand.

En un partido tan especial para él, en busca de una plaza en la final de la Eurocopa de Alemania, el reencuentro que se dará seguro, a falta de ver el comportamiento con Deschamps, si se evitan o se buscan, será con Nacho Fernández por la baja por sanción de Le Normand. Fueron titulares juntos el día del estreno oficial de De la Fuente, con un 3-0 a Noruega en La Rosaleda.

En la Eurocopa ha ido de menos a más Laporte. Un problema muscular le apartó del primer partido, ante Croacia, y una vez recuperado ha vuelto a ser fijo para De la Fuente. Enterró las críticas sobre su estado físico, las sospechas por ser convocado pese a jugar en una liga de menor nivel, como la de Arabia Saudí, con un partido para enmarcar en cuartos ante Alemania.

En pleno asedio, su figura emergió para sostener a España. Despejó seis balones, récord de un jugador español en la competición, no paró de achicar y dar razones a su seleccionador en una clara reivindicación personal que le toca confirmar en su partido más especial, ante su país de nacimiento. EFE

