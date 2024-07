La cláusula de rescisión de Dani Olmo es de 60 millones hasta el 20 de julio, según Bild

Berlín, 8 jul (EFE).-La cláusula de rescisión del jugador español del RB Leipzig, Dani Olmo, estaría fijada en 60 millones de euros hasta el 20 julio, fecha en la que expiraría dicho precio, según informa el diario alemán Bild.

No obstante, tal y como matiza el rotativo germano, la fecha de vencimiento de la cláusula "no es tan crucial", dado que el Leipzig también está "dispuesto" a dejar ir a Olmo más allá del 20 de julio. Sin embargo, completa Bild, la oferta por él no debería ser inferior a esos 60 millones de euros.

El futbolista catalán, uno de los más destacados durante la Eurocopa en el combinado entrenador por Luis de la Fuente, figura entre los jugadores que más están sonando en el mercado de fichajes y sería objetivo de varios de los más importantes clubes europeos.

Según el propio Bild, Dani Olmo estaría en la órbita del Manchester City y el Bayern Múnich. EFE

