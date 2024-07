FAA pide revisar generadores de oxígeno en aviones Boeing

(Bloomberg) -- Más de 2.600 aviones 737 de Boeing Co. matriculados en Estados Unidos necesitarán someter a inspección sus generadores de oxígeno tras recibirse múltiples informes de que algunas unidades salieron de su posición, lo que podría impedirles suministrar oxígeno en caso de emergencia.

La Administración Federal de Aviación ordenó inspecciones visuales de los generadores de los aviones 737 más antiguos y de los modelos Max actuales en una directiva de aeronavegabilidad publicada el lunes. Algunos de los aviones requerirán trabajos adicionales para asegurarse de que los generadores están en el lugar adecuado.

Las directivas de aeronavegabilidad son relativamente comunes y las utilizan los organismos reguladores para resolver posibles problemas de seguridad en los aviones. Sin embargo, el historial de calidad y seguridad de Boeing ha sido objeto de un minucioso escrutinio después de que se reventara en pleno vuelo el tapón de una puerta en un vuelo de Alaska Airlines en enero.

