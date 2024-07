El ingeniero Enrico Cardile dimite "con efecto inmediato" como director técnico de Chasis en Ferrari

El hasta ahora director técnico del Área de Chasis de Ferrari, Enrico Cardile, dimitió de su cargo en la escudería este lunes "con efecto inmediato", después de 20 años ligado a la estructura de Maranello, según un comunicado. "La 'Scuderia' Ferrari HP anuncia que Enrico Cardile deja la compañía, renunciando por tanto a su cargo de director técnico del Área de Chasis", informó el equipo italiano en su página web. Según el comunicado, Cardile dimite "con efecto inmediato" después de casi dos décadas con Ferrari, por lo que "como medida provisional", el Área de Chasis pasará a estar supervisada por el Jefe de Equipo, Frederic Vasseur. "Todo el mundo en la 'Scuderia' Ferrari HP agradece a Enrico su duro trabajo durante tantos años", concluyó el escueto comunicado del equipo italiano, cuando varias informaciones sitúan a Cardile en el equipo de F1 Aston Martin, que ya anunció la llegada de Andy Cowell, ex gurú de motores de Mercedes. Cardile so se graduó en Ingeniería Aeroespacial en Pisa en 2002, y ha estado ligado a Ferrari desde su fichaje en 2005, cuando se hizo cargo del área térmica. Y a la F1 no pasó hasta 2016, como responsable del área de aeordinámica, para después ascender a jefe de chasis de la escudería.

