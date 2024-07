El Gobierno espera cerrar el relevo en el Banco de España para el 18 de julio

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mantenido este lunes que la posición del Gobierno sigue siendo contar con la persona que sucederá a Pablo Hernández de Cos como gobernador de Banco de España para el 18 de julio. "Me gustaría que para el día 18 tuviéramos ya a la persona que sustituya a Pablo en el cargo y para ello estamos trabajando", ha indicado Cuerpo durante su intervención este lunes en los Desayunos Informativos de Europa Press. En todo caso, el ministro ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" recordando, como lleva haciendo las últimas semanas, que los estatutos de Banco de España prevén que la subgobernadora, Margarita Delgado, ejerza las funciones de gobernadora mientras no exista relevo. Aunque De Cos finalizó su mandato a principios de junio, Delgado sigue en el cargo hasta el mes de septiembre. "Tenemos a la subgobernadora con un mandato hasta mediados de septiembre, con lo cual no hay prisa, pero estamos trabajando para ser capaces de tenerlo lo antes posible", ha detallado. "La persona que va a sustituir a Pablo como gobernador del Banco de España estará seguramente a la altura de un legado que no será fácil, porque Pablo ha hecho un trabajo excelente", ha añadido. NEGOCIACIÓN CON EL PP En todo caso, el ministro Cuerpo ha indicado que el Gobierno está abierto a la "renovación conjunta" de los órganos de las instituciones, aunque ha recordado que para ello debía darse "voluntad" por la otra parte, en referencia al principal partido de la oposición, el PP. "Se dio un primer paso muy importante con la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Y esto abre la vía a otro tipo de acuerdos en el marco de la renovación de las instituciones económicas", ha explicado. A corto plazo, el Gobierno también tiene que nombrar nuevos consejeros en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a final de año toca renovar también otros cargos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Nuestra visión es la de, en la medida de lo posible, abrir la mano a la colaboración y el acuerdo", ha indicado. En todo caso, preguntado si se está realizando una negociación conjunta con el PP para todas las vacantes, Cuerpo ha recordado que cada nombramiento "tiene sus fechas y tiene su procedimiento". "Lo importante es que tengamos un marco de colaboración en el cual, cuando convenga y cuando tengamos que hacerlo por plazos y por periodos, se vayan renovando [los cargos] de manera que no sea una noticia si estamos negociando o no estamos negociando. Para mí el marco institucional es más importante que el caso específico", ha detallado.

