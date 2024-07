(Crónica) Djokovic noquea a Rune y a quienes le abuchearon en su camino a cuartos de Wimbledon

El tenista serbio Novak Djokovic, actual número 2 del mundo, ganó este lunes al danés Holger Rune, número 15, en su duelo de octavos de final (6-3, 6-4 y 6-2) del Grand Slam de Wimbledon, para acceder así a cuartos de final por 15ª vez en el torneo británico y citarse con el australiano Alex de Miñaur, que superó al francés Arthur Fils en cuatro sets. Novak Djokovic, pese a venir de una lesión de rodilla y jugar con una protección especial y seguramente con una marcha menos de la que le gustaría poner, sigue adelante en Wimbledon y este lunes despachó a Rune y a aquellos aficionados que, en su opinión, le fueron irrespetusos y le abuchearon en ciertos lances del partido. "Buenas noches ('good night') a todos y, a aquellos que no son respetuosos con los jugadores, en este caso conmigo, les digo 'bueeeeeeenas noches' ('gooooooood night', en inglés, con énfasis en el sonido de abucheo)", les dedicó el serbio en los micrófonos del torneo, tras el duelo, a aquellos increpadores a los que aseguró que no podrían con él. "He estado en ambientes más hostiles, no me afecta", les endiñó. A nivel de tenis y del partido, Novak también se impuso con la misma contundencia a un joven Holger Rune que en los dos primeros sets puso más resistencia que en el tercero, que se saldó por una vía más rápida (2-6) y propició que el partido durara apenas 2 horas y 3 minutos de juego. Suma y sigue Nole en Wimbledon, esta vez en una pista central cerrada en la que ahogó a su rival. El danés intentó oponer resistencia y en algunos puntos lo logró, llevando al límite a Djokovic y a su maltrecha rodilla. Pero el serbio jugó mejor, tiró de veteranía y, con un mejorado juego de fondo de pista y su habitual clase en las subidas a la red, se apuntó la victoria. Djokovic desplegó un tenis firme ante Rune, de 21 años --16 más joven que Djokovic--, quien tuvo problemas para imponer su juego agresivo en la cerrada Pista Central del All England Club londinense. Además, el serbio, siete veces ganador del torneo, conectó muy buenos primeros saques para ganar con contundencia, pese a la resistencia danesa. Con esta victoria, el serbio accede por decimoquinta vez a los cuartos de final de Wimbledon, y se sitúa como segundo jugador en la historia del torneo londinense con más presencias en cuartos, superando a Jimmy Connors (14) y ya sólo por detrás del suizo y ocho veces campeón Roger Federer. En cuartos, Nole, ganador de 24 Grand Slams, se medirá al australiano Alex de Miñaur, verdugo del francés Arthur Fils (2-6, 4-6, 6-4 y 3-6). La jornada en el cuadro masculino se completó con los triunfos de Taylor Fritz sobre Alexander Zverev (4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 6-3), con una remontada increíble del estadounidense ante el cuarto favorito del torneo, y del italiano Lorenzo Musetti ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (4-6, 6-3, 6-3 y 6-2).

Compartir nota: Guardar Nuevo