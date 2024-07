Biden insiste en una carta a congresistas demócratas que seguirá en la lucha contra Trump

(Actualiza con nuevas declaraciones de Biden)

Washington, 8 jul (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, envió este lunes una carta a los senadores y legisladores demócratas del Congreso en la que insistió en que seguirá en la carrera presidencial contra Donald Trump.

"Quiero que sepan que a pesar de todas las especulaciones en la prensa y en otros espacios estoy firmemente comprometido a permanecer en esta contienda, a llegar hasta el final y a vencer a Donald Trump", afirmó.

El demócrata dijo que no volvería a postularse a la presidencia "si no creyera absolutamente" que es "la mejor persona para vencer" al exmandatario republicano (2017-2021).

Biden contó que, tras las críticas desatadas por su mala actuación en el debate presidencial del pasado 27 de junio, ha tenido "extensas conversaciones con los líderes del partido, funcionarios electos, miembros de base y votantes".

"He escuchado las preocupaciones de la gente y los miedos que expresan de buena fe sobre lo que está en juego en estas elecciones. No soy ajeno a ello", declaró el mandatario de 81 años, quien aspirará a la reelección el próximo 5 de noviembre tras ser confirmado por los delegados de su partido este verano.

Estos días, relató Biden, ha recibido también numerosas "expresiones de afecto". "Estoy agradecido por el apoyo sólido y firme de tantos demócratas electos en el Congreso y en todo el país", afirmó.

Biden destacó además la importancia de las elecciones primarias que se han celebrado en varios estados, en las que, sin otro candidato potente que le hiciera sombra, resultó ganador. En esos procesos, señaló, recibió más de 14 millones de votos, el 87 % de los votos emitidos.

"Tengo casi 3.900 delegados, lo que me convierte en el presunto candidato de nuestro partido por un amplio margen", sostuvo en referencia a su mayoría de cara a la convención.

El presidente rechaza que este proceso no importa: "Los votantes del Partido Demócrata han votado. Me han elegido para ser el candidato del partido", recalcó.

"Siento una profunda obligación hacia la fe y la confianza que los votantes del Partido Demócrata han depositado en mí para postularme este año. Fue su decisión. Ni la prensa, ni los expertos, ni los grandes donantes, ni ningún grupo selecto de personas, por muy bienintencionadas que sean. Los votantes, y sólo los votantes, deciden el candidato del Partido Demócrata", destacó.

Tras su cuestionado desempeño en el debate y las críticas constantes por su avanzada edad, Biden está enfrentando voces dentro de la bancada demócrata que abogan por que se retire de la contienda.

Este domingo, por ejemplo, el diario The New York Times publicaba que al menos diez congresistas demócratas han hecho llamamientos para que abandone la carrera.

Sin embargo, aunque hace unos días reconocía los errores que tuvo en el debate y aseguraba que iba a reflexionar sobre ello, Biden siempre se ha mantenido firme y ha rechazado en todo momento retirarse.

Y este mismo lunes, en una entrevista en el programa 'Morning Joe' de la cadena MSNBC, insistió en esa misma línea: "Lo esencial aquí es que no nos vamos a ninguna parte. No me voy a ninguna parte", dijo.

Biden subrayó que no solo cree desde el principio que es el mejor posicionado para derrotar a Trump, "sino que quiere tranquilizar (a la gente al respecto) y demostrar que es verdad". EFE

pem-mgr/bpm/sb