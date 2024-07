Bernal: "Me vuelvo a sentir importante"

Orléans (Francia), 8 jul (EFE).- Egan Bernal ha recuperado buenas sensaciones en el Tour de Francia, se encuentra mejor que en su reaparición el año pasado y vuelve a sentirse "importante en el equipo", dispuesto a ayudar al español Carlos Rodríguez, el jefe d filas del Ineos en la general.

"Creo que estoy bien, estoy disfrutando bastante este Tour, más que el del año pasado, y eso para mi es muy importante. Le digo a mi familia que el objetivo es volver a un nivel en el que disfrute de subirme a la bicicleta, ser importante para el equipo, no pasar desapercibido. Y creo que este año lo estoy logrando", afirmó el corredor, décimo tercero de la general a 5.25 del líder, el esloveno Tadej Pogacar.

En su hotel de Orléans, en la primera jornada de descanso del Tour, Bernal dijo estar "súper contento con el rendimiento" que ha tenido hasta el momento, aunque reconoció que puede "seguir mejorando".

"Sé que todavía no estoy en el mejor nivel que puedo alcanzar en este momento, pero yo creo que las cosas van por buen camino", asegura el colombiano, que considera que su papel pasa por "ayudar al equipo".

El ganador del Tour de 2019 cree en las opciones de Rodríguez y resta importancia a la renta que ha cedido el español en la primera semana, 2.31 minutos con el maillot amarillo.

"Carlitos no es un corredor tan explosivo como los otros, que hasta ahora están haciendo exhibiciones, pero es un corredor muy inteligente, que no gasta balas cuando no se necesitan. Estamos esperando nuestro momento", analizó el colombiano.

Ese momento puede llegar en la tercera semana, cuando se concentra buena parte de la dificultad montañosa de este Tour, que se cerrará con una crono en Niza.

"En la última semana puede marcar la diferencia. Hasta ahora se están jugando segundos y las últimas etapas son tan duras que se va a hablar de minutos. Si hay piernas puede marcar diferencias", comentó.

Además de Bernal, el español cuenta con otro ganador del Tour, el británico Geraint Thomas, a su servicio, pero el colombiano piensa que "todo el equipo está entregado a él desde el primer día".

"Todos estamos dispuestos a sacrificarnos por él y tirar lo que haya que tirar por la causa. Todos estamos en lo mismo y creo que lo vamos a hacer bien. Tenemos confianza y tenemos que seguir creyendo", señaló. EFE

lmpg/jpd