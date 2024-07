Manifestantes protestan contra Netanyahu y piden la liberación de los rehenes nueve meses después del ataque

Miles de israelíes se han manifestado este domingo en todo el país para exigir la convocatoria de elecciones y un acuerdo para la liberación de los rehenes coincidiendo con los nueve meses desde el ataque de las milicias palestinas de Gaza en el que fueron secuestrados unos 240 israelíes, de los que todavía quedan unos 120 en el enclave palestino. Al menos cinco personas han sido detenidas por cortar calles en Tel Aviv y una ha tenido que recibir atención sanitaria tras los enfrentamientos con la Policía en Jerusalén, informa el diario 'The Times of Israel'. Otros doce manifestantes han sido sancionados por perturbación del orden público y corte de carreteras. En una de las imágenes más icónicas de la jornada, los manifestantes han paseado una jaula colgante con Einav Zangauker dentro, la madre de uno de los rehenes, Matan Zangauker. La jaula ha sido exhibida frente al cuartel general de las Fuerzas Armadas israelíes en Tel Aviv. Zangauker ha entrado en la jaula con marcas de sangre falsa en su ropa y llevando la fotografía de su hijo."¡Ahora! ¡Ahora!" o "No vamos a abandonarlos", han coreado los manifestantes pidiendo la liberación. Otros mensajes en las pancartas pedían "un acuerdo para salvar la nación" y señalaban al primer ministro: "(Benjamin) Netanyahu, está en tus manos". En otras ciudades se han celebrado otras manifestaciones en el declarado como Día de la Disrupción para protestar coincidiendo con los nueve meses desde el ataque de las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). PROTESTAS POR TODO EL PAÍS En el kibbutz Or Haner, cerca de la frontera con la Franja de Gaza, los activistas han soltado globos amarillos atados a carteles que representaban las comunidades atacadas el 7 de octubre a las 6.29 horas de la mañana, la misma a la que comenzó el ataque. Más tarde han cortado varias carreteras y autopistas, como las rutas 2, 4 y 6. En Jerusalén la protesta ha tenido su epicentro frente a la residencia oficial de Netanyahu y también ha habido concentraciones frente a los domicilios de diputados y ministros, como el ministro de Defensa, Yoav Gallant; el de Asuntos Exteriores, Israel Katz; el presidente de la Knesset o Parlamento israelí, Amir Ohana; el ministro de Economía, Nir Barkat; la ministra de Transportes, Miri Regev; el ministro de Agricultura, Avi Dichter; y el ministro del Neguev y Galilea, Yitzhak Wasserlauf. "Israel lleva abandonado 275 días", desde el 7 de octubre, denuncia el grupo de exmilitares reservistas Hermanos en Armas, crítico con el Gobierno. "El Gobierno de los extremistas se niega a asumir sus responsabilidades y devolver el poder al pueblo, a recuperar a nuestros hermanos y hermanas secuestrados de sus casas y legisla mientras para que se pueda evitar el servicio militar", han alegado. "Vamos a seguir con las manifestaciones a cara de perro hasta que el Gobierno del abandono despierte, asuma su responsabilidad y fije una fecha para las elecciones", han remachado.

