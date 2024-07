Starmer ratifica que el plan de deportaciones de migrantes a Ruanda está "muerto y enterrado"

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha confirmado este sábado que el polémico plan de deportaciones de migrantes a Ruanda preparado por su predecesor, el conservador Rishi Sunak, está "muerto y enterrado". "El plan de Ruanda estaba muerto y enterrado antes de comenzar. Nunca ha sido un elemento disuasorio", ha manifestado Starmer en rueda de prensa, "y no estoy preparado para proseguir con ardides que no sirven para disuadir a nadie". Su predecesor aseguraba que este plan de deportaciones al país africano haría cambiar de opinión a los cientos de migrantes que intentan entrar en Reino Unido, sobre todo a través de la peligrosa ruta del Canal de la Mancha. "Que alguien eche un vistazo a los números de migrantes que hemos recibido desde principios de año. Un récord en los seis primeros meses", ha indicado hoy en rueda de prensa desde Londres, tras la primera reunión con su flamante Consejo de Ministros después del triunfo del Partido Laborista en las elecciones generales británicas de jueves. El pasado 25 de mayo, el Gobierno británico estimó que más de 10.000 migrantes habían llegado ya al país a través de la ruta del canal de la Mancha desde principios de 2024, una cifra sin precedentes desde el comienzo de los registros migratorios. La estimación de 10.170 migrantes no solo superaba a la del año pasado, cuando 7.326 migrantes llegaron a las costas británicas a través de esta ruta -- especialmente peligrosa incluso en el mundo de los movimientos migratorios clandestinos, debido al fuerte oleaje y a la fría temperatura del agua -- sino que también rebasaba el récord de 9.326 migrantes de 2022.

