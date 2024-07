Semana desafiante del primer ministro neerlandés Dick Schoof: entre fuego amigo y enemigo

Imane Rachidi

La Haya, 6 jul (EFE).- Dick Schoof manejaba como alto funcionario a su equipo, alejado de cámaras y políticos, pero su bautizo como primer ministro neerlandés fue terapia de choque: “Como corredor de maratones, sé que en el camino hay momentos difíciles, pero admito que no esperaba esto en el primer kilómetro”, reconoció, tras una desafiante primera semana.

No tuvo tiempo de tomar decisiones o empezar a trabajar. Fue investido el martes, día que grabó un vídeo para presentarse a los neerlandeses, que no le conocen porque no tiene carrera política, ni ha participado en campañas electorales: era un alto funcionario que pasó, en cuestión de días, a jefe de gobierno elegido por consenso de cuatro partidos de la coalición.

Los debates parlamentarios, discursos y ruedas de prensa eran un mundo ajeno para Schoof, pero desde el martes ha tenido un bautizo exprés. En el video de presentación se aprecian sus nervios, como el movimiento de manos y de los ojos cuando lee el texto.

“Buenos días a todos. Qué gusto conocerlos y presentarme en este día tan especial. Mi nombre es Dick Schoof. Soy el nuevo primer ministro. Mis colegas y yo tenemos muchas ganas de hacer grandes cosas por Países Bajos. Pueden seguirme en los conocidos canales del gobierno. Muchas gracias y hasta pronto”. Fueron 20 segundos de presentación a la sociedad.

Al día siguiente llamó al presidente ucraniano Volodímir Zelenski para garantizar que, aunque la derecha radical sea el socio mayoritario del gobierno, Países Bajos mantendrá su apoyo político, militar y financiero a Kiev en la guerra contra Rusia. Este viernes, llamó a su nuevo homólogo británico, el laborista Keir Starmer, para felicitarle por su victoria electoral.

Schoof dedicó el resto de la semana a sobrevivir al fuego enemigo -las duras preguntas de la oposición sobre la ultraderecha en el gobierno-, y al fuego amigo: las críticas que llegaron de Geert Wilders, líder de la derecha radical PVV y el hombre que lo eligió primer ministro, así como de la controversia causado por dos de sus ministras ultraderechistas.

Era su primer debate parlamentario como primer ministro -y el primero de toda su vida-, Schoof se vio en medio de la polémica sobre el velo islámico. Diputados de la oposición acusaron a su gabinete de “racismo” por un tuit de Marjolein Faber, ministra de Migración, en el que criticaba el uso del hiyab.

“Una de sus ministras retuiteó recientemente un tuit en el que mi colega Esmah Lahlah fue reducida a 'esa del pañuelo del PvdA'. ¿Qué opina?”, le insistió Frans Timmermans, líder del bloque de izquierda verde y socialdemocracias GL-PvdA.

Schoof contestó: “Quiero ser un primer ministro de y para todos los neerlandeses. De todas las religiones y creencias. Con o sin pañuelo (…) Y confío en todos los miembros de este gabinete”, defendió, buscando poner fin a la controversia. Lahlah contestó que el uso del velo es cuestión de “libertad” y salió llorando del hemiciclo.

Después de un descanso, volvió la tensión. Fleur Agema, ministra de Salud Pública, aprovechó para publicar dos pantallazos: una publicación en la que la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, defendía el uso del hiyab, frente a una entrevista antigua en la que la regidora instaba a las musulmanas a quitarse el velo.

Schoof abroncó a Agema por publicar este tuit en medio de un debate; la socia del gobierno y líder liberal, Dilan Yesilgoz, acusó a las ministras de “echar leña al fuego”.

Y Wilders entró en acción al recalcar: “Le dijeron (que) 'hay dos racistas en su gabinete'. No debe dejarlo pasar. Debe decir (que) no hay racistas en mi gabinete (…) Ha sido muy flojo. Porque si critican a su gente como racista, espero que el primer ministro, usted también es mi primer ministro, reaccione de inmediato”.

La oposición, que acusó a Wilders de arrojar a su propio primer ministro a los leones, presentó dos mociones de censura, una contra las dos ministras, y otra contra Schoof. Ninguna recibió apoyo mayoritario porque los cuatro partidos de la coalición votaron en contra.

Schoof, que no tiene a ningún partido detrás, está en gran medida sólo, destacó la oposición y prensa local. Él tampoco se esperaba esto en su primera semana de gobierno.

“Como corredor de maratones, sé que en el camino siempre habrá momentos difíciles. Pero admito que no esperaba esto en el primer kilómetro. También sé que perseverar te lleva a la meta y con esa idea vamos a trabajar”, concluyó, despidiéndose antes del receso de verano. Su equipo se pondrá ahora a elaborar el programa de gobierno. EFE

ir/cat/jac