Sábado, 6 de julio de 2024 (08:00 GMT)

EEUU ELECCIONES

Biden dice que solo abandonará la contienda electoral si se lo pide "el Todopoderoso"

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, aseguró este viernes en una entrevista que la única posibilidad de abandonar de la carrera presidencial será que "el Señor Todopoderoso" se lo pida. "Si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara la carrera electoral, me bajaría de la carrera, pero el Todopoderoso no va a bajar", dijo Biden en la cadena ABC, en la primera entrevista tras la debacle del debate electoral de la semana pasada. La respuesta de Biden (81 años) llegó después de que se le cuestionara sobre cómo reaccionaría si el líder de la mayoría del Senado de EE.UU., Chuck Schumer (73), y la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (84 años), expresaran sus preocupaciones en torno a la pérdida del poder. Biden, que también se atribuyó la culpa de su mal debate frente al exmandatario Donald Trump (2017-2021), señaló que no fue reflejo de que le pase "algo grave" y dijo no recordar si había visto después ese cara a cara dialéctico.

R.UNIDO ELECCIONES

Starmer arma un equipo compacto y sin aristas ideológicas para reconstruir el Reino Unido

Londres (EFE).- El nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, desveló este viernes un gabinete sin grandes sorpresas que lleva años engrasado por su trabajo conjunto en la oposición para permitirle gobernar desde el primer día. Apenas unos minutos después de haber pronunciado su primer discurso a las puertas del número 10 de Downing Street, tras haber recibido el encargo del rey Carlos III de Inglaterra de formar gobierno, Starmer llamó uno por uno a los componentes de su Ejecutivo.

IRÁN ELECCIONES

El presidente electo de Irán, Masud Pezeshkian: "Daremos la mano de amistad a todos"

Teherán(EFE).- El presidente electo de Irán, Masud Pezeshkian, ofreció este sábado una "mano de amistad a todos", en un mensaje de conciliación nacional tras imponerse en las elecciones presidenciales del país. "Daremos la mano de amistad a todos. Todos son de este país. Debemos utilizar a todos por el progreso del país. Son nuestros hermanos", dijo el político reformista a la televisión estatal en sus primeras declaraciones tras ganar las presidenciales. Pezeshkian, cirujano cardiaco de 69 años, logró un 53,6 % de los votos frente al ultraconservador Saeed Jalili con un 44,3 %, en unas elecciones que tuvieron una participación del 49,9 % con 30.573.931 de votos. Jalili llamó este sábado a trabajar por el progreso del país. "La competición es hasta el día de las elecciones. Después de los comicios, todos debemos respetar la elección del pueblo y utilizar toda nuestra capacidad y talento para el progreso del país”, declaró a la televisión estatal.

OTAN CUMBRE

EE.UU. evita comprometerse con la "irreversible" adhesión de Ucrania en la OTAN

Washington (EFE).- Estados Unidos prometió este viernes que la Cumbre de la OTAN de la próxima semana en Washington concluirá con un comunicado conjunto en apoyo al proceso de adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica, pero evitó comprometerse con incluir la palabra "irreversible", como ha pedido Kiev. "Esperamos que la declaración de la cumbre, que aún se está negociando, incluya señales muy fuertes de apoyo al ingreso de Ucrania y que también subraye la importancia de que Ucrania haga reformas en materia económica, de seguridad y democracia", explicó a la prensa una fuente de la Administración de Joe Biden. La misma fuente eludió la pregunta sobre si se incluirá o no la palabra "irreversible" en el comunicado final, una petición que ha hecho el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

FRANCIA ELECCIONES

La campaña francesa concluye con la ultraderecha más lejos de la mayoría absoluta

París (EFE).- La ultraderecha de Marine Le Pen parece más lejos de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional francesa al cierre este viernes de la campaña para la segunda vuelta del domingo, aunque queda pendiente la cuestión de la gobernabilidad del país. La campaña concluyó a medianoche en las 501 circunscripciones que no eligieron a su diputado en la primera vuelta, con los distintos candidatos apurando hasta el final para tratar de obtener los últimos votos.

ISRAEL PALESTINA

Un palestino muere por disparos de soldados israelíes cerca de Ramala, en Cisjordania

Jerusalén (EFE).- Un joven palestino murió esta madrugada por disparos de soldados israelíes en la localidad palestina de Beit Ur al Tahta, cerca de la ciudad de Ramala en el centro de Cisjordania ocupada. Fuentes locales informaron de que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra varios jóvenes en Beit Ur al Tahta, matando a uno de ellos e hiriendo al menos a otros dos, según la agencia oficial palestina Wafa. Ayer, siete palestinos -seis de ellos combatientes- murieron en una redada israelí en Yenín, bastión de milicias armadas en Cisjordania; mientras que otro joven murió anoche por las heridas sufridas la semana pasada en otra violenta redada israelí en el campo de refugiados de Nur Shams, en la ciudad de Tulkarem.

ISRAEL PALESTINA

Hamás se reúne con facciones de la "resistencia palestina" para abordar un alto el fuego

Jerusalén (EFE).- El liderazgo de Hamás se reunió anoche con otros líderes de facciones de la "resistencia palestina" para abordar la propuesta de alto el fuego del grupo planteada por el grupo a Israel, y que se negociará la semana que viene en Doha. El líder del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, presentó a los mediadores una nueva propuesta de acuerdo la noche del miércoles; y el jefe del Mosad, David Barnea, quien lidera el equipo negociador israelí, hizo ayer un viaje relámpago para recibir la propuesta y reunirse con el primer ministro de Catar, principal mediador. Hamás mantiene como exigencia fundamental que cualquier pacto culmine en el cese definitivo de las hostilidades y la salida de las tropas israelíes; mientras que el primer minsitro israelí, Benjamin Netanyahu, insiste en que a guerra no terminará hasta que Israel haya completado la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de los islamistas y logre el retorno de todos los rehenes, vivos y muertos.

UCRANIA GUERRA

Orbán se reúne con Putin en Moscú y defiende su papel mediador entre las críticas desde la UE por su viaje

Moscú/Bruselas, (EFE).- El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó este viernes que su país es uno de los pocos que están actualmente en condiciones de mediar entre Rusia y Ucrania, al reunirse en el Kremlin con el presidente ruso, Vladímir Putin. El jefe del Gobierno húngaro llegó este viernes a Moscú en una visita de trabajo no anunciada, que él mismo calificó de "misión de paz" en una publicación en la red social X nada más llegar a la capital rusa. La Unión Europea rechazó inmediatamente esta iniciativa de Orbán -cuyo país ejerce la presidencia semestral de turno de los Veintisiete- e indicó que éste no le representa como negociador ante el Kremlin.

HAITÍ CRISIS

El líder de las bandas armadas de Haití plantea deponer las armas en pos de un diálogo nacional

Puerto Príncipe (EFE).- El expolicía haitiano Jimmy Cherisier, el líder de bandas armadas más poderoso del país, planteó este viernes al primer ministro, Garry Conille, deponer las armas en procura de entablar un diálogo nacional con miras a recuperar la paz. "Hemos decidido anunciar públicamente que nuestra estrategia de deponer las armas para facilitar el diálogo nacional y fomentar la paz ya está escrita en blanco y negro en nuestra agenda", declaró ante los medios Cherisier, alias 'Barbecue', quien dirige la coalición de bandas armadas Vivre Ensemble (Vivir Junto). Con chaqueta roja granate y gafas, fue otro 'Barbacue' quien compareció hoy ante la prensa, con un discurso escrito.

IBEROAMÉRICA PERIODISMO

Premios Gabo reconocen historias sobre la Amazonía, indígenas, crimen y problemas sociales

Bogotá (EFE).- Los Premios Gabo reconocieron este viernes en Bogotá historias periodísticas sobre la Amazonía, indígenas, criminalidad y problemas sociales de Iberoamérica, donde también se le rindió un homenaje al guatemalteco José Rubén Zamora, detenido hace más de 700 días en su país. En la ceremonia también fue reivindicada la libertad de prensa y la importancia del periodismo en tiempos de desinformación y noticias falsas. "No son pocos los retos que tenemos y los que está enfrentando el periodismo a nivel nacional y mundial. Hoy, más que nunca, es fundamental recordar que la libertad de prensa es un pilar fundamental de nuestro sistema democrático", expresó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

HURACANES ATLÁNTICO

El ciclón Beryl abandona tierra pero aún deja lluvias torrenciales en el sureste de México

Ciudad de México (EFE).- El ciclón Beryl, ahora como tormenta tropical, abandonó este viernes el territorio mexicano tras haber tocado tierra como huracán categoría 2 en el sureste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). "El centro de la tormenta tropical Beryl ha ingresado al Golfo de México y sus bandas nubosas ocasionarán durante esta noche y madrugada del sábado, lluvias puntuales torrenciales en Campeche, Yucatán y Quintana Roo", indicó el SMN en un aviso. Además, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recordó que ahora el fenómeno, que ha sido el primer huracán de la temporada del Atlántico, se dirige a Tamaulipas, estado de la frontera de México con Estados Unidos, donde podría tocar tierra otra vez entre el domingo y el lunes. EFE

