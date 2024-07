Philipsen se abona a la plata

Colombey-Les-Deux-Eglises (Francia), 6 jul (EFE).- El belga Jasper Philipsen (Alpecin), ganador de 2 etapas en 2022 y de 4 en 2023, no termina de rematar con victoria ninguna de las llegadas masivas en la presente edición. En Saint Vulbas tropezó con Cavendish, en Colombey-Les-Deux-Eglises con Biniam Girmay. Este año lleva 8 tiros "al palo".

"Estoy bien, pero parece que ahora voy en la dirección equivocada, mientras que el año pasado iba en la correcta. Tenemos que vivir con eso. No pensé que terminaría tan cerca porque no me sentí bien durante la etapa, y el final tampoco me interesaba por la subida. Si terminas tan cerca, esperas ganar", comentó Philipsen en Sporza.

Philipsen (Ham, 26 años), ganador de la Milán San Remo esta temporada y segundo en la París Roubaix, no cree que la falta de acierto en esta edición sea por una cuestión de baja forma física.

"No creo que sea por eso, ni mucho menos. De lo contrario, no habrías quedado segundo tres veces. Estoy al mismo nivel, pero las cosas tienen que cambiar".

Tampoco cree Philipsen que se trate de falta de confianza, y asegura que luchará por el maillot verde que ahora luce Biniam Girmay.

"Todavía hay oportunidades por venir y aún quedan muchos puntos por ganar. Girmay está corriendo muy bien, pero siempre puede pasar algo", concluyó. EFE

