Los norteamericanos Pearl Jam llenan el Palau Sant Jordi con su música grunge de Seattle

Barcelona, 6 jul (EFE).- La banda de rock norteamericana de grunge Pearl Jam ha llenado el Palau Sant Jordi de Barcelona con el sonido 'sucio' de Seattle en el primer concierto en España de los tres previstos de la gira de presentación de su último trabajo 'Dark Matter'.

Pasaban tres minutos de las 21 horas cuando, ante más de 15.000 espectadores, se han corrido las cortinas del fondo del escenario y Eddie Vedder ha entonado la parsimoniosa 'Footsteps', una de las primeras canciones del grupo, a la que han seguido 'Nothingman', un tema de su tercer álbum, 'Vitalogy'; 'Present Tense', del cuarto disco, 'No code', ideal para el virtuosismo de las guitarras.

Música grunge en estado puro en esos inicios de la velada, que contrastaba con un escenario minimalista, escasamente iluminado, y con Eddie Vedder como maestro de ceremonias, con la voz recuperada después de que la banda suspendiera sus últimas citas en Londres y en Berlín esta misma semana.

'Dark Matter', título de su último disco, que presentan en esta gira, lo es también de una serie de televisión de ciencia ficción de 2015 en la que los tripulantes de una nave a la deriva se despiertan amnésicos sin saber quiénes son y qué hacen allí, teniendo que colaborar entre ellos para poder sobrevivir.

La banda de Seattle ha aterrizado en Montjuïc este sábado pero no han perdido su memoria, pues una gran parte del concierto del Palau Sant Jordi remitía a los años en que Pearl Jam se hizo popular, un viaje en el tiempo a finales de los años ochenta y principios de los noventa.

"Estamos muy felices de estar con todos vosotros en la cima de esta montaña en una de las mejores ciudades del mundo, Barcelona", ha dicho en español Vedder.

"Las últimas semanas han sido muy raras para nosotros ya que hemos sufrido penurias y dolor, pero hoy estamos entusiasmados de estar de nuevo compartiendo con todos vosotros, hoy vamos a disfrutar del mejor show de nuestras vidas", ha rematado el cantante, que ha estado muy comunicativo durante toda la noche.

Tras este breve discurso, Pearl Jam han interpretado 'Given to fly'; y 'Elderly woman behind the counter in a Small Town', coreada por todo el público.

A la media hora, con proyecciones psicodélicas en el fondo del escenario o de naturaleza y ya con Vedder con una de sus camisetas habituales de manga corta que luce el número 34 y la gorra al revés ceñida a su cabeza, han llegado las primeras canciones de su último trabajo, 'Scared of Fear', 'React, respon', 'Wreckage', que conservan esa combinación de sonido 'sucio' de sus inicios con largos rifs de guitarra.

En la segunda parte de la noche, han sonado himnos bien conocidos por el entregado público: 'Corduroy', 'Even Flow', 'In my tree', 'Jeremy', 'Habit', 'Better man' -cantada a coro por el público- o 'Porch', combinado con temas de su último disco como 'Dark Matter' o 'Upper hand'.

En los bises, Vedder, solo en el escenario, ahora con un sombrero y guitarra acústica en mano, ha entonado 'Just Breathe' en el momento más íntimo de la noche, para seguidamente dar paso a todo el grupo con las contundentes 'Life Wasted' y 'Beat it', la melódica 'Setting Sun', de su último trabajo, 'Do the Evolution', 'Alive', una de sus canciones más populares, o un 'cover' de 'Baba O'Riley' de The Who.

Tras el concierto de esta noche, Pearl Jam volverá al Sant Jordi el próximo lunes 8 de julio y tres días después, el día 11, actuará en Madrid, dentro del Mad Cool Festival, y el 13 cerrará su presencia en Europa con su presencia en Oeiras (Portugal) en el NOS Alive 2024, antes de volver a Estados Unidos, donde, tras un descanso, volverán al ruedo musical en el Washington Grizzly Stadium de Missoula a finales de agosto. EFE

