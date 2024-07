Kast defiende una coalición latinoamericana para presionar por la salida de Maduro

Balneario Camboriú (Brasil), 6 jul (EFE).- El excandidato presidencial chileno José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, defendió este sábado la creación de una coalición en Latinoamérica para presionar por el fin del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y permitir que millones de venezolanos regresen a su país.

Kast aprovechó su intervención en la quinta edición de la versión latinoamericana de la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC), el considerado mayor movimiento de derecha del mundo, que se realiza en la ciudad brasileña de Balneario Camboriú, para pedir por la libertad en Venezuela.

El candidato derrotado por Gabriel Boric en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales en Chile afirmó que si la "narcodictadura" de Maduro no termina el 28 de julio, cuando están previstas las elecciones presidenciales en Venezuela, Latinoamérica tendrá que unirse para presionar por el fin del régimen.

"El 28 de julio tiene que llegar la hora en que acabe el régimen de Maduro y su narcodictadura tras más de dos décadas. No es fácil porque no hay garantías, porque el proceso electoral no es transparente y porque muchos dirigentes políticos están encarcelados por una dictadura apoyada por un poder judicial corrupto", dijo el líder de la ultraderecha en Chile.

Pero, agregó, si Maduro no es despojado del poder en estas elecciones, "tendrá que salir por la presión internacional y por eso tenemos unirnos y exigirle a la ONU y a la OEA que dejen de ser organismos de adorno y que dejen de cerrar los ojos para no ver las violaciones de los derechos humanos en Venezuela".

Agregó que las violaciones de los derechos en Venezuela y la privación de la libertad tienen que ser combatidas por todas las vías legales posibles.

"Venezuela merecer ser libre. El país vive en la miseria y millones están exiliados en nuestros países y tenemos que ayudarlos a que puedan volver a un país libre", dijo.

"Tenemos que usar todas nuestras herramientas para desalojar a ese narcodictador, entre la cuales la creación de una coalición para ayudar a los venezolanos a liberarse de la dictadura. Es hora de que millones de venezolanos recuperen su libertad y vuelvan a su país", insistió.

Kast pidió a los cerca de 3.500 militantes de derecha reunidos en Brasil un aplauso para Edmundo González, el candidato presidencial de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y para María Corina Machado, principal líder opositora y que fue impedida de disputar las elecciones, por estar "jugándose la vida por la libertad en Venezuela".

La cita de la derecha latinoamericana, que este sábado también contó con la participación del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, será clausurada el domingo por el presidente argentino, Javier Milei. EFE

