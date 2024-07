El segundo barco crucero más grande del mundo atraca en el sur de Puerto Rico

San Juan, 6 jul (EFE).- El segundo barco crucero más grande del mundo, Utopía of the Seas, atracó este sábado en el Puerto Las Américas en Ponce (sur) antes de iniciar su estreno mundial en la industria de estas enormes embarcaciones.

La nave, de la empresa Royal Caribbean y que permanecerá en dicho puerto hasta el próximo lunes, llegó al muelle sureño para cumplir y completar su proceso de validación de aduana federal, Guardia Costera y certificaciones de seguridad, indicó el Municipio de Ponce en un comunicado.

"Estas paradas técnicas nos ayudan a ampliar negociaciones con otras firmas de cruceros que están mirando a nuestra ciudad como una alternativa turística, segura y placentera", dijo Iván Rodríguez, director del Departamento Turístico de Ponce, en la nota.

El gigantesco buque, de la prestigiosa clase Oasis, trae consigo unas 5.000 personas entre tripulación y viajeros.

Se estima que la inyección económica para Ponce podría alcanzar aproximadamente 1 millón de dólares.

"La llegada del Utopía of the Seas al Puerto de Ponce nos da la gran oportunidad de presentarle a todos esos visitantes las ofertas turísticas diversificadas y de clase mundial que poseemos", indicó Rodríguez.

"Además, certifica que nuestra ciudad cuenta con personal especializado y la infraestructura necesaria para promover paradas técnicas como la que está realizando este crucero", añadió.

De acuerdo con Rodríguez, la compañía Royal Caribbean quedó impresionada por el éxito alcanzado en las operaciones con el Icon of the Seas, el barco crucero más grande del mundo, cuando atracó en el mismo muelle de Ponce el pasado enero.

Por tan excelente proyección, eligieron a Ponce como destino clave para futuras validaciones de embarcaciones, incluyendo el otro barco crucero Start of the Seas para el 2025.

"Así como ocurrió en enero de este año con el Icon of the Seas, el nuevo Utopia of the Seas refuerza nuestras gestiones administrativas de cara a promocionar la ciudad como un excelente destino para vacacionar, invertir y hacer crecer su negocio", agregó por su parte la alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre.

"Es por eso, que otras líneas como Carnival Cruise y Celebrity, han sido informados del potencial de validar sus embarcaciones en Ponce", apuntó. EFE

jm/jrh