Cierran colegios electorales en Irán y arranca el recuento de votos en la segunda vuelta de las elecciones

Los colegios electorales en Irán han cerrado este viernes y ha arrancado el recuento de votos en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrenta al reformista Masud Pezeshkian y al conservador Said Jalili. El portavoz de la comisión electoral, Mohsen Eslami, ha confirmado que el periodo de votación --que se ha ampliado hasta las 00.00 horas (hora local)--, ha finalizado. Se espera que los resultados se conozcan durante la mañana de este sábado, según ha recogido la agencia de noticias ISNA. Tanto Pezeshkian como Jalili han acudido a votar acompañados por varios seguidores, algo que también ha hecho el conservador Mohamad Baqer Qalibaf, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta y quien ha pedido "a todos los que tengan dudas" que "participen en las elecciones", según la agencia iraní de noticias Tasnim. Si bien hasta el momento las autoridades iraníes no han confirmado la tasa de participación en la segunda vuelta, esta podría haber superado el 50 por ciento, según apuntan medios locales como las agencias Fars y Tasnim. Además, tal como ha confirmado el responsable de la celebración de las elecciones en el extranjero, Alireza Mahmoudi, para la agencia ISNA, la participación electoral en el extranjero ha aumentado un 20 por ciento, en comparación con la primera vuelta. Pezeshkian fue el candidato más votado de la primera vuelta pero no consiguió el 50 por ciento de los votos necesarios más uno para lograr la victoria directa. Jalili ahora cuenta con el respaldo de todo el frente conservador de cara a la segunda ronda de estos comicios, si bien en el mismo han surgido grietas durante la campaña debido a las diversas candidaturas presentadas. Los comicios fueron convocados de forma anticipada tras la muerte en mayo del entonces mandatario, el ultraconservador Ebrahim Raisi --y el ministro de Exteriores Amir Abdollahian-- en un accidente de helicóptero en la provincia de Azerbaiyán Occidental (noroeste).

