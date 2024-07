Norris lidera el doblete de McLaren en el primer día en Silverstone

El piloto británico Lando Norris lideró la segunda sesión de Entrenamientos Libres del Gran Premio de Gran Bretaña, duodécima prueba del Mundial en el Circuito de Silverstone, que acabó con 'doblete' de McLaren gracias al segundo puesto de Oscar Piastri, con el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) cerrando el 'top 3' de esta primera jornada, mientras que Carlos Sainz (Ferrari) acabó noveno y Fernando Alonso (Aston Martin), undécimo. Norris marcó un 1:26.549 antes de la media hora de sesión y ya no se movió de lo más alto en lo que restó de Libres 2, con su compañero muy cerca, a tres décimas (1:26.880). Mientras que 'Checo' mejoró la imagen mostrada en los Libres 1, a solo cuatro décimas del mejor 'papaya'. Nico Hulkenberg (Haas), cuarto, fue el último piloto que bajó de los 1:27, con los 12 primeros pilotos en menos de un segundo al finalizar esta sesión. La nota extraña de la sesión fue el séptimo puesto de Verstappen en esta segunda sesión con un discreto 1:27.233, justo por delante y casi con tiempo idéntico que un Sainz con un ritmo y rendimiento discreto. Igual que el de su compañero, Leclerc, que fue quinto y una décima mejor que el madrileño. El neumático medio fue el protagonista en el inicio con toda la parrilla montándolo, a excepción de Kevin Magnussen, Lance Stroll y Valtteri Bottas, que eligieron el duro. Verstappen no tardó en bajar del 1:28, con una goma que apenas tiene dos vueltas rápidas de alta calidad. Después le siguieron los Ferrari y los Mercedes, con una buena actuación inicial de Aston Martin, que incluso mejoró con los neumáticos rojos que armaron más tarde. El neerlandés mejoró seis décimas su tiempo (1:27.2) con los blandos y se puso primero, aunque no estuvo muy cómodo durante la primera mitad de la sesión. Unos primeros treinta minutos que dominaron los McLaren, con Lando Norris en lo más alto con un 1:26.549, más de medio segundo mejor que el vigente campeón, y Piastri, segundo, por delante de Sergio Pérez, este ya a cuatro décimas. Con la aparición ya de las tandas más largas en los últimos minutos, sustos de Verstappen y Leclerc mediante, y la amenaza de lluvia fuerte, no se movió más la tabla de tiempos. Y esta primera jornada en Silverstone demostró que McLaren es la referencia en este GP, con las armas mostradas hasta ahora, por delante de Red Bull. Los 'energéticos' seguro guardaron algún as en la manga para la importante calificación de este sábado. Por detrás de ellos están claramente Ferrari, con Leclerc y Sainz quinto y octavo, respectivamente; y Mercedes, con Hamilton en el sexto lugar y Russell cerrando el 'top 10'. Los que parecen que sí han mejorado son los Aston Martin, que pelearán con Haas por ser el quinto coche, a siete décimas del mejor crono. En la sesión previa, Norris también fue el más rápido --aunque casi un segundo más lento--, con Piastri en el tercer lugar y un sorprendente Stroll entre los dos Mclaren. Tampoco le fue mucho mejor a Verstappen, que en esa primera toma de contacto en Silverstone terminó cuarto. En estos Libres 1 no salió del box Sergio Pérez, porque fue el joven Isack Hadjar --finalizó último-- quien se subió a su Red Bull, en una sesión marcada por la participación del argentino Franco Colapinto, debutante en la categoría con Williams y a solo cuatro décimas de Alex Albon. Oliver Bearman y Jack Doohan pilotaban en lugar de Kevin Magnussen y Pierre Gasly en Haas y Alpine, respectivamente.

