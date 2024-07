La UEFA sanciona con dos partidos a Merih Demiral por su gesto ultraderechista en el Austria-Turquía

El defensa turco Merih Demiral no podrá disputar el encuentro ante Países Bajos de cuartos de final de la Eurocopa 2024, después de que la UEFA le haya sancionado con dos encuentros de suspensión por "utilizar" el fútbol y "desprestigiarlo" al hacer un símbolo ultraderechista, mientras que el organismo multa al Jude Bellingham con 30.000 euros por su gesto señalándose la entrepierna al también celebrar un gol. "La UEFA decide suspender al jugador de la selección turca Merih Demiral por un total de dos partidos, por no cumplir con los principios generales de conducta, por violar las reglas básicas de conducta decente, por utilizar acontecimientos deportivos para manifestaciones de carácter no deportivo y por desprestigiar el fútbol", anunció el Comité de Disciplina. El central, protagonista del Austria-Turquía de octavos de final de la Eurocopa 2024, que se disputó este martes, gracias a un doblete que metió a su selección en la siguiente fase. Pero en uno de sus tantos, Demiral realizó un gesto levantando ambos brazos y haciendo con sus manos un símbolo empleado por una organización paramilitar ultraderechista turca. Esto llevó a la UEFA a abrir una investigación que finaliza ahora con la sanción de dos encuentros, por lo que no podrá saltar al terreno de juego en el Países Bajos-Turquía de cuartos de final de este sábado (21.00 horas). Demiral, de 26 años, justificó su gesto tras el partido contra Austria, a pesar de las críticas. "La forma en que lo celebré tiene algo que ver con mi identidad turca", afirmó, antes de hacer hincapié en que su objetivo era expresar el orgullo que sentía por ser ciudadano turco. De hecho, posteriormente publicó una fotografía suya haciendo el gesto durante la celebración en 'X' junto al mensaje "cómo de feliz es aquel que dice que es turco". El grupo, que en los setenta estuvo implicado en ataques de guerrilla contra izquierdistas y activistas en Turquía, mantiene lazos con el partido ultranacionalista Partido del Movimiento Nacionalista (MHP), liderado por Devlet Bahçeli y actualmente el principal aliado del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Además, la UEFA también impuso una multa de 30.000 euros al centrocampista inglés Jude Bellingham, sancionado también con un partido por "infringir las normas básicas de conducta decente", en referencia a su gesto señalándose la entrepierna después de hacer el tanto del empate a uno en el descuento ante Eslovaquia que llevaba a Inglaterra a la prórroga en octavos de final. Sin embargo, el jugador del Real Madrid sí podrá ser alineado este sábado ante Suiza en la ronda de cuartos de la EURO, al tratarse de una suspensión que no es "de ejecución inmediata", y que "está sujeta a un período de prueba de un año, a partir de la fecha de la presente decisión", según informó la UEFA, que por tanto advierte y no castiga de lleno a Bellingham.

