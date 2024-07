Etiopía critica a Somalia por sus "acusaciones" en torno al acuerdo con Somalilandia y pide diálogo

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha criticado al Gobierno de Somalia por plantear "acusaciones" a nivel internacional contra Adís Abeba por su memorando de entendimiento con la región semiautónoma de Somalilandia, que ha tensado las relaciones bilaterales, y ha apostado por una vía de diálogo para resolver el contencioso. "No tenemos ninguna pelea con el Gobierno somalí", ha dicho Abiy, quien ha lamentado que Mogadiscio "eligiera evitar (a Etiopía) y acusarla". "Mi consejo es que no desperdiciando dinero (...) yendo de país en país", ha manifestado, según ha recogido el diario etíope 'Addis Standard'. "No hay necesidad de ir a otros países para acusarnos cuando es posible venir a Adís Abeba. Estamos preparados para una discusión", ha afirmado, antes de insistir en que la disputa puede ser resuelta "con un vuelo de una hora y una discusión". En este sentido, Abiy ha recalcado que "Etiopía no quiere la desintegración de Somalia" y ha indicado que Adís Abeba "no habría sacrificado a sus hijos" si ese fuera el objetivo, en referencia al envío de miles de militares a territorio somalí para respaldar a Mogadiscio en su lucha contra el grupo terrorista Al Shabaab. El primer ministro etíope ha insistido además en que las autoridades quieren lograr una salida al mar. "Es difícil no tener acceso al mar con una economía de este tamaño. Es un asunto de interés nacional", ha defendido, antes de reiterar que Adís Abeba "no tiene duda alguna sobre la unidad de Somalia". Ambos países enviaron esta semana sendas delegaciones a Turquía para abordar sus tensiones, tras lo que acordaron mantener una segunda ronda de conversaciones el 2 de septiembre. Apenas unos días antes, el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, sostuvo que Etiopía tiene derecho a lograr su acceso al mar, si bien recalcó que este hecho debe ser determinado en línea con las leyes y el Derecho Internacional. Las relaciones entre Somalia y Etiopía se han deteriorado tras el acuerdo de Adís Abeba con Somalilandia para obtener acceso naval y comercial durante un periodo de 50 años a cambio de que Adís Abeba reconozca su independencia. Somalilandia obtendría además parte de los beneficios de la explotación de Ethiopian Airlines, aerolínea de bandera etíope. Etiopía perdió el acceso directo al mar en 1993, cuando Eritrea obtuvo su independencia después de tres décadas de conflicto. Su principal ruta comercial ahora discurre a lo largo de carreteras y un ferrocarril que une Adís Abeba con un puerto en Yibuti, uno de los cinco vecinos costeros que incluyen Somalia, Eritrea, Sudán y Kenia.

Compartir nota: Guardar Nuevo