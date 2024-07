El primer ministro escocés reconoce una "muy dura noche" para la formación nacionalista

El primer ministro de Escocia, John Swinney, ha reconocido este viernes de madrugada una "muy dura noche" para el Partido Nacionalista Escocés (SNP) tras reconocer que existe la posibilidad de no llegar a los diez diputados que pronosticaban los primeros sondeos a pie de urna, lo que supondrá una pérdida de más de 38 asientos. "Por lo que he visto hasta ahora, los resultados son muy difíciles. Creo que el sondeo a pie de urna ya era una noticia bastante dura cuando salió a las 22.00 (hora local); sospecho que puede que no alcancemos ese nivel del sondeo a pie de urna, pero aún queda mucho terreno por recorrer esta noche", ha expresado el líder nacionalista a la cadena de televisión Sky News. En ese sentido, ha asegurado que ha sido una "noche muy dura" y que la mayoría de sus compañeros "van a perder sus escaños", por lo que tendrán que "pensar largo y tendido" sobre los resultados. De hecho, los laboristas han ganado al SNP los seis escaños en Glasgow. En el caso de que estos resultados se confirmen, el SNP habría pagado el precio del crecimiento de los laboristas en estos comicios. Pero, además, el partido ha estado en crisis después de que las autoridades hayan investigado sus finanzas y gestión, lo que ha sido objeto de crecientes críticas.

Compartir nota: Guardar Nuevo