De la Fuente comprensivo con la dureza de Alemania: "¿Queremos besos?"

Stuttgart (Alemania), 5 jul (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, se mostró comprensivo con la dureza de Alemania en el partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024, admitió que "es fútbol" y le recordó a su etapa como futbolista en los años 80.

"No me ha sorprendido su dureza. Esto es fútbol. Yo vengo del fútbol de los años 80 y si quieres ver el fútbol que se jugaba ahí... Tengo un amigo que me dice: ¿Que quieres que te den besos?", aseguró en rueda de prensa.

"A este nivel estos partidos son al límite. Sin sobrepasarse. No me quejo de la dureza o la actitud del rival. Valoro lo que hemos hecho nosotros, la solidaridad que tiene el equipo, la calidad para parar el juego. Eso es lo que hay que poner en valor", resaltó. EFE

rmm-tfc/jl