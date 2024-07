Dani Olmo: "En esas últimas jugadas, cuando el cuerpo no puede, se va con el corazón"

El futbolista internacional español Dani Olmo ha afirmado que "en esas últimas jugadas" frente a Alemania en cuartos de final de la Eurocopa masculina, "cuando el cuerpo no puede, se va con el corazón" hasta la victoria, lo cual ha logrado la 'Roja' gracias a su 2-1 en la prórroga por el cabezazo definitivo de Mikerl Merino en el minuto 119. "Sobre todo en esas últimas jugadas, cuando el cuerpo no puede, se va con el corazón. Así que vamos a por ello, a disfrutar y a celebrar, pero también con tranquilidad y con calma, que en cuatro o cinco días tenemos las semifinales", declaró Olmo a RTVE desde la zona mixta del MHPArena de Stuttgart, habiendo sido elegido como MVP del encuentro. "Reventado, reventado la verdad", admitió nada más ser entrevistado. "Pero bueno, es un orgullo. Qué equipazo tenemos, cómo hemos luchado hasta el final. Es increíble, mucha mucha alegría", dijo el mediapunta del RB Leipzig, que en el minuto 8 ante la selección alemana sustituyó al lesionado Pedri González. "El campeonato de todos, el grupo es lo más importante. Primero de todo, esperamos que lo de Pedri sea solo un golpe porque es un jugador importantísimo para todo el equipo, para este grupo. Así que vamos a seguir, esta victoria es para él, para todos, y vamos a por las 'semis'", comentó Olmo ante los micrófonos de RTVE. Por último, relató cómo había gestionado el desenlace. "Se me han subido los dos gemelos. Pero bueno, me he visto ahí un poco solo, he intentado hacer un último esfuerzo y he visto a Joselu que venía un poquito desde lejos. Me la he jugado, pero todo por el equipo", concluyó.

