Alcaraz, sobre la celebración de Bellingham: "Me ha salido solo"

Londres, 5 jul (EFE).- El español Carlos Alcaraz, que celebró la victoria ante Frances Tiafoe con el gesto característico de Jude Bellingham, aseguró que le salió solo y que lo hizo porque está en Londres.

"Una gran victoria merece una gran celebración", reconoció el español en rueda de prensa.

"Estamos en Londres, en Inglaterra. Me ha salido solo, no lo había pensado antes del partido", añadió el campeón de tres Grand Slams.

Sobre el duelo ante Tiafoe, definido en casi cuatro horas y cinco sets, Alcaraz manifestó que hubo "muchas subidas y bajadas".

"Estos partidos me hacen crecer mucho, darme cuenta de qué tengo que mejorar, qué he hecho mal. Una vez más, este tipo de partido me hace creer más en mí y darme cuenta de al nivel que tiene que jugar los otros, tanto mentalmente como de intensidad para poder ganarme. Eso también me da tranquilidad de cara a los partidos. Es muy bueno sacar este tipo de partidos, situaciones difíciles. Me considero un jugador que ronda tras ronda va mejorando". EFE

