Suiza pone bajo observación a UBS ante el riesgo de dominio en algunos mercados tras absorber Credit Suisse

El regulador suizo de precios ha puesto "bajo observación" a UBS al considerar que la entidad, después de haber absorbido a su rival Credit Suisse, puede tener una posición dominante en algunos mercados que hace necesario vigilar que no se cometan abusos en los precios. Tras una reunión con el regulador del mercado financiero FINMA, la Comisión de Competencia (ComCo) y el Banco Nacional Suizo para discutir las consecuencias de la adquisición de Credit Suisse por UBS, la autoridad suiza de precios ha indicado que se están sentando las bases para la cooperación necesaria de cara al cumplimiento de los distintos mandatos legales. En este sentido, ha advertido de que el análisis de ComCo señala que UBS tras la fusión con Credit Suisse cuenta ahora "con poder de mercado o una posición dominante en algunos mercados". "Por lo tanto, el regulador de precios es directamente responsable de monitorear el abuso de precios en estos mercados", ha anunciado. Por el momento, el principal objetivo del regulador será el seguimiento de los precios, así como un diálogo constructivo con la entidad y el resto de autoridades pertinentes. De tal modo, ha expresado su confianza en que "el gran banco fusionado es consciente de su responsabilidad social y se comportará en consecuencia" por lo que espera que la intervención regulatoria no sea necesaria, aunque ha advertido de que no dudará en llevarla a cabo de la forma más eficiente y efectiva posible. A tal efecto, ha recordado que, además de las correspondientes observaciones del mercado, también es posible informar al regulador por parte de quien sospeche del aumento o el mantenimiento de un precio abusivo tanto por escrito como a través de denuncias anónimas a través de la web del regulador. Este lunes, UBS completó la fusión entre UBS Switzerland AG y Credit Suisse (Schweiz) AG, que fue así dada de baja del Registro Mercantil del Cantón de Zúrich, dejando de existir como entidad independiente. "La fusión de las entidades suizas facilita la migración de clientes y operaciones de Credit Suisse (Schweiz) AG a la plataforma UBS, siguiendo los requisitos específicos del negocio, del cliente y del producto", explicó la entidad. "La finalización de la fusión de las entidades suizas marca un hito importante en la integración de UBS y Credit Suisse", declaró Sabine Keller-Busse, presidenta de UBS Suiza, añadiendo que la migración de la mayoría de las transacciones de los clientes en Suiza a la plataforma UBS se realizará gradualmente en 2025.

