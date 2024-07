Piden y esperan justicia en caso de violación a una menor por un sacerdote en El Salvador

San Salvador, 4 jul (EFE).- Los abogados defensores de una menor víctima de una presunta violación por parte de un sacerdote en el oeste de El Salvador pidieron este jueves justicia y dijeron esperar que se emita una sentencia penal contra el religioso acusado.

La abogada Emperatriz Flores, parte del equipo querellante en el proceso penal, explicó en una conferencia de prensa que conocieron el caso en diciembre de 2022 "cuando la víctima, quien al momento del hecho tenía 15 años, se abocó a nuestro despacho", luego se presentó la denuncia en febrero de 2023 y la Fiscalía General presentó el requerimiento formal en contra del sacerdote en febrero pasado por el delito de violación agravada continuada.

La audiencia inicial, donde se decretó detención provisional para el religioso, se llevó a cabo en marzo pasado y la audiencia preliminar se desarrolló el 25 de junio y en esta se decretó apertura a juicio, indicó.

La abogada señaló que se encuentran a la espera que se les convoque a la audiencia de vista pública por parte del Juzgado Segundo de Sentencia de Sonsonate.

El hecho, apuntó Flores, sucedió en una parroquia a cargo por más de 15 años del por religioso acusado y ubicada en el occidental departamento de Sonsonate, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador.

"No es fácil para la víctima denunciar a una autoridad de la comunidad católica (...) sabemos que hay más casos pero no todas las víctimas denuncian a su agresor", dijo la abogada que espera que "no sea un caso más y que no quede en la impunidad en El Salvador".

Flores destacó que las fiscales asignadas al caso por el Ministerio Público "diligenciaron eficazmente la investigación y en todo momento se conservó la integridad, privacidad y seguridad de la víctima".

Agregó que por parte de la Iglesia católica "únicamente se ha pronunciado y solidarizado con la víctima monseñor Constantino Barrera Morales", obispo de Sonsonate, el 6 de marzo pasado".

Llamó a las víctimas a denunciar los hechos y que "activen el sistema judicial para que sus casos no queden impunes".

Roxana Cardona, de la organización no gubernamental Justicia Social y Controlaría Ciudadana, señaló que "los casos de violación y de pederastia que se dan en la Iglesia católica han sido en el pasado, en el presente y se va a seguir dando".

Señaló que "el problema en el que nos encontramos es que la Iglesia no tiene un papel protagónico que le corresponde de parar este tipo de abusos y en El Salvador se están dando con el silencio y la complicidad de la iglesia".

"No es posible que una iglesia que fomenta valores hacia la mujer, hacia el prójimo, esté callando este tipo de situaciones (...) estamos denunciando este silencio cómplice de parte de la Iglesia católica y de las autoridades eclesiales, y su complicidad", añadió.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, reveló en noviembre de 2015 un nuevo caso de pederastia que terminó de destapar un escándalo compuesto por tres hechos similares de abuso sexual a menores.

En diciembre de 2016, la Iglesia católica salvadoreña retiró a tres religiosos de "todas las atribuciones sacerdotales" por supuestamente abusar sexualmente de niños feligreses en los templos que dirigían.

El 18 de marzo de 2019, un tribunal de sentencia condenó a 16 años de cárcel al sacerdote José Adonay Chicas Campos por el cargo de abuso sexual contra un menor de edad.