Marieta zanja los rumores de relación con Manuel Cortés tras ser pillados juntos

Volviendo poco a poco a la normalidad tras su paso por 'Supervivientes 2024', Marieta se convierte en noticia por los rumores de relación con Manuel Cortés Bollo tras ser pillados juntos en actitud cómplice en el AVE hace tan solo unos días. Unas imágenes que vieron la luz en la cuenta de 'X' de 'Algo Pasa Tv' y sobre las que ahora se ha pronunciado la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', aclarando si entre ella y el hijo de Raquel Bollo hay algo más que una amistad. Y la respuesta es "no", como ha asegurado en 'Así es la vida' este miércoles, revelando con una sonrisa misteriosa que el cantante, al que conoció durante la grabación de su último videoclip -que Marieta protagoniza- es tan "solo un amigo". "Él me ha estado defendiendo en ‘Supervivientes’ y cuando salí del programa coincidimos en un festival" ha explicado, afirmando que sus comentadísimas imágenes juntos en la estación de Atocha se trató solo de una casualidad porque "cada uno iba para un sitio". Como ha confesado, está soltera y tras más de 100 días en Honduras -y a pesar de los rumores de 'affaire' con Manuel Cortés y de que se especuló con que podría surgir algo con su compañero Rubén Torres tras 'Supervivientes'- lo único en lo que piensa ahora es en disfrutar de su soltería: "Quiero disfrutar de haber salido de ‘Supervivientes’, del verano y de mi moreno. Tengo muy claro lo que quiero y creo que no es el momento de enamorarme", ha zanjado. "Todavía estoy adecuándome a la vida normal y todo muy bien" nos ha contado tras el programa, insistiendo en que no tiene nada con el hijo de Raquel Bollo. "Grabamos un videoclip hace mucho tiempo. Mantenemos una amistad, nos vimos, fue como el reencuentro porque me estoy reencontrando con mucha gente, pero de verdad que hay nada, solo somos amigos" confiesa, reconociendo que aunque "Manuel es muy buen niño y le tengo mucho cariño", de relación sentimental nada. "Comienzo el verano soltera y espero terminarlo soltera también. Ahora mismo necesito disfrutar de otras cosas antes que de enamorarme. De mí, sobre todo, de mi familia y de la comida" ha dejado claro entre risas.

Compartir nota: Guardar Nuevo