María José Suárez, su cariñoso reencuentro con su exmarido Jordi Nieto tras su varapalo con Escassi

En uno de los momentos más complicados de su vida a nivel personal tras su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi tras más de tres años de relación, María José Suárez ha decidido pasar página. No quiere saber absolutamente nada del jinete y, tras confesar que el fin de su historia de amor había sido "muy desagradable" y que lo que necesita es "sanarse", ha tomado una decisión drástica, que pasa por no volver a hablar del asunto. Sin confirmar ni desmentir qué hay de cierto en que la ruptura se precipitó tras recibir un mail en el que una persona le contaba con todo lujo de detalles, pruebas e incluso imágenes, una supuesta infidelidad de Escassi, la modelo está devastada, pero lo único en lo que piensa en estos momentos es en dar carpetazo a esta polémica y continuar con su vida lejos del que pensaba que era el hombre de su vida. Y para ello cuenta con el apoyo incondicional de su exmarido, Jordi Nieto, con el que se ha reencontrado en la estación de tren de Atocha para entregarle al hijo que tienen en común, Elías, para que el pequeño de 7 años disfrute de las vacaciones con su padre. Demostrando la maravillosa relación que mantiene con el empresario -del que se separó en 2021, poco antes del inicio de su relación con Escassi- María José se fundió en un cariñoso y eterno abrazo con él, seguido de dos besos y una conversación cómplice en presencia de su niño en la que, muy seria y gesticulando en todo momento, la modelo enseñó algo a Jordi en su teléfono móvil. Finalmente, tocaba el momento de despedirse de su exmarido y de Elías que, colgado de las piernas de su famosa mamá, parecía no querer decirle adiós. Un nuevo abrazo y miradas cómplices que reflejan el apoyo del empresario en estos momentos tan delicados de su vida.

Compartir nota: Guardar Nuevo