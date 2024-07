La tecnología de la española Bouncer Digital evitará que los menores puedan comprar vino en la web de MasterChef

La startup Bounder Digital ha desarrollado una solución de seguridad destinada a la validación de edad 'online' basada en la biometría, en combinación con la Inteligencia Artificial (IA), que aplicará en la página web de compras de vino MasterChef Wine Collection. Ambas compañías se han unido para prevenir la compra de bebidas alcohólicas entre los menores de edad, algo que preocupa actualmente por resultados negativos como los que arroja la Encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (ESTUDES) 2023 del Ministerio de Sanidad. Este informe señala que la mitad de los estudiantes de 14 años de España afirma haber consumido alcohol en los últimos 12 meses, un porcentaje que se eleva al 84,7 por ciento entre los 17 años. Asimismo, incia que la media del inicio de consumo de alcohol entre los jóvenes es de 14 años y que a los 15 se toma de manera semanal. "Si un menor de 14 años no puede entrar en un bar y pedirse una cerveza, tampoco debería poder conseguirla comprándola por internet, al igual que tampoco debería poder acceder a contenido pornográfico", ha explicado el jefe de servicio y profesor titular de psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor y la Universidad Complutense de Madrid, Javier Quintero. De esta manera, el también escritor y divulgador ha hecho mención a la reciente aplicación Cartera Digital Beta, que inicialmente llegará a finales de este verano, con la que el Gobierno de España busca bloquear el acceso de personas que no superan los 18 años al porno. En una situación como esta y con el objetivo de prevenir el riesgo de compra 'online' de bebidas alcohólicas entre los menores de edad, el 'ecommerce' MasterChef Wine Collection se ha unido a la 'startup' española Bouncer Digital, que ha creado una herramienta para evitar que estos usuarios adquieran productos no aptos para su edad. Esta solución tecnológica universal para la verificación digital de la mayoría de edad de los usuarios emplea la biometría para el reconocimiento facial, así como la IA para prevenir la suplantación de identidad, y el escaneo de documentos oficiales. De esta manera, crea una herramienta que ofrece una validación de edad anónima del usuario y permite o deniega su acceso a productos y servicios restringidos a mayores de edad en internet, ya sea la compra de alcohol, de tabaco o el acceso a apuestas 'online'. Para verificar que son mayores de edad, los usuarios solo deberán emplear 1 minuto. Tras descargar la 'app' de Bouncer y mediante una prueba biométrica y el escaneo de un documento de identidad oficial a través de su teléfono, se creará un código anónimo de verificación de edad. Este se quedará guardado en el terminal y se recordará en futuros procesos de compra. De esta forma, en el momento de pagar por el producto escogido, aparecerá una ventana en la que Bouncer Digital solicitará la validación de edad del usuario a través de un código QR, que se debe escanear con el móvil. Tras este último paso, junto con una prueba biométrica, el terminal compartirá una aprobación anónima con la web (OK), mientras que si la información aportada corresponde a un menor de edad, lo rechazará con un KO.

