Gema Serrano aprovecha la entrevista de Edmundo para arremeter contra las Campos

Tras la última entrevista de Edmundo Arrocet hablando de Alejandra Rubio y criticando al clan Campos por su manera de 'vender' su vida en los medios de comunicación, hemos podido hablar con Gema Serrano, íntima amiga suya, y nos ha confesado qué le parece el revuelo que se ha formado. La amiga del humorista tiene "clarísimo" que Edmundo reclamará la deuda judicialmente porque "es lo más normal del mundo" y, además advierte que "me parece que hay vídeos en los que ellas mismas reconocen que hay esa deuda. Yo, si tengo que ir de testigo, iría de testigo porque yo estuve con él en la primera cantidad, siempre lo he dicho". Gema no solo nos hablaba de la deuda que tenía la recordada María Teresa Campos con Edmundo, si no que nos ha asegurado que "hay más y sé que le prestó también dinero a Terelu, que luego se lo devolvió, y le prestó también dinero a Borrego". Sin pelos en la lengua hablando de las hijas de la comunicadora nos aseguraba que Borrego tiene que estar agradecida porque gracias a ella empezó a trabajar delante de las cámaras: "Carmen Borrego empieza en la televisión cuando empiezan mis fotos a salir con Edmundo. Por tanto, le hicimos un gran favor". Por último, Gema criticaba sin piedad a la pequeña de las Campos: "Carmen Borrego quería cuidar al niño de Alejandra, ¿no? Debe de ser, porque como no ha cuidado a los suyos, debe de ser que tiene ahora el sentimiento maternal. Esta señora estuvo condenada, y por tanto le quitaron la potestad de sus hijos".

