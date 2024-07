David Ascanio, feliz tras su separación de Laura Sánchez: "Todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas"

A principios de junio se confirmaba la noticia: Después de 15 años de amor y casi 6 de matrimonio, Laura Sánchez y David Ascanio se separaban. Una ruptura que se produjo hace varios meses y tras la que la expareja ha dado una auténtica lección de cordialidad. Y es que tras salir a la luz que la modelo mantiene una relación con el torero Manuel Escribano -que se habría intensificado después de Semana Santa- su exmarido no ha dudado en mostrarle su apoyo incondicional y dar su 'bendición' a la incipiente pareja. "Las cosas se van descosiendo poco a poco y un día se rompen, llevamos tiempo separados, pero han sido años muy bonitos que se los agradeceré toda la vida. Somos dos personas que nos queremos mucho y eso es lo que me llevo" confesaba David hace unos días ante las cámaras de Europa Press, confirmando que se enteró de la ilusión de Laura con Escribano porque ella misma se lo contó al ver que la cosa se afianzaba poco a poco. El cantante, por su parte, disfruta de su soltería y este miércoles no se ha perdido la entrega de los Premios Conde Nast Traveller, donde ha vuelto a pronunciarse sobre la relación de su exmujer y el torero: "Yo lo llevo muy bien, estoy perfecto. Por supuesto que llevo bien que Laura esté feliz, todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas y nosotros nos llevamos siempre bien, como tiene que ser. Nos tenemos mucho amor" ha asegurado, dejando claro que Laura cuenta con su apoyo en esta nueva e ilusionante etapa de su vida tras su separación.

