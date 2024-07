Carmen Morales nos habla de su nuevo proyecto teatral

Carmen Morales está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales y hemos sido testigos de la felicidad que siente ante su último proyecto. La hija de Rocío Dúrcal protagoniza la obra de teatro, 'El novio de España', dirigida por Juan Carlos Rubio, junto a sus compañeros Didac Flores, Christian Escuredo y Carmen Raigón la obra dirigida por Juan Carlos Rubio... y no puede estar más orgullosa de este papel. Se trata de una comedia musical Ambientada en 1952, durante el rodaje de la película "Violetas imperiales", protagonizada por los inolvidables Luis Mariano y Carmen Sevilla, personajes centrales de este montaje que es un homenaje al amor, la libertad y a nuestras más inolvidables canciones. En cuanto a su personaje, Carmen nos comentaba que "es muy bomboncito porque tiene de todo. Tiene mucha extravagancia, tiene de repente mucha pasión por Carmen Sevilla. Luego de repente hay mucho dolor de una época pasada. Es un personaje que marca muchas pinceladas de la época. Muy bonito" nos confesaba la actriz. Además, hablábamos con la hija de la artista sobre la actualidad y nos comentaba que en qué punto se encuentra el homenaje que están preparando de sus padres: "Es muy bonito, pero es que parece que estamos inventándolo, como no podemos contar nada. Está siendo un trabajo nuestro muy profundo y el desenlace será muy bonito, si dios quiere". En cuanto a si alguna de las dos hijas interpretará a su madre, Carmen nos ha comentado que "nos parecemos las dos muchos", pero que "ya se verá, lo importante es hacerle ese homenaje que es lo que queremos hacer y lo demás es secundario". Por último, ante este nuevo proyecto teatral, Carmen nos ha asegurado que su hermana no le ha dado ningún consejo porque se siente muy arropada por sus compañeros: "No, en realidad ha sido como socorro, no hay consejo para un socorro. No, la verdad es que me están ayudando mucho mis compañeros, me siento arropada por ellos, cada dos por tres, guiño, muy guay, estoy feliz".

