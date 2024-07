Carlos Alcaraz arrolla al australiano Aleksandar Vukic y se mete en tercera ronda de Wimbledon

El tenista español Carlos Alcaraz avanzó este miércoles a la tercera ronda del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada que se disputa sobre hierba, tras una sólida victoria ante el australiano Aleksandar Vukic, número 69 del mundo, por 7-6(5), 6-2, 6-2 en una hora y 51 minutos de partido. Alcaraz puso la directa tras un aplastante triunfo ante Vukic, que tan solo puso en aprietos al español en el primer set. Todo lo contrario que en la segunda y tercera manga, en las que el murciano alcanzó su nivel más alto de juego, divirtiéndose sobre la pista con golpes ganadores de todo tipo (24) que reforzaron su confianza para el duelo ante el estadounidense Frances Tiafoe este viernes. Especialmente buenos fueron los números de Alcaraz con su saque, con el que consiguió hasta 11 puntos directos, un 82 por ciento de puntos ganados con el primero --no cedió ninguno ni el segundo ni en el tercer set--, y concediendo sólo dos dobles faltas. Además, el español se mostró bastante consistente en su juego, cometiendo tan sólo 15 errores no forzados en todo el partido. El segundo duelo del vigente campeón arrancó con un irregular Alcaraz, capaz de llevar la iniciativa con su saque durante los primeros tres turnos y romper el servicio del australiano dos veces, así como de ceder el propio en dos ocasiones. Así, el tenista español tuvo que afrontar el momento más tenso en lo que lleva de torneo, restando para mandar el primer set al 'tie break'. Ahí afloró el mejor Alcaraz quebrando el saque de Vukic y llevándose, posteriormente, el desempate por 7-5. Con todo, el margen de mejora en el juego del tenista murciano era bastante, sobre todo en su porcentaje de puntos ganados con el primer saque --61 por ciento-- y en la definición de los puntos en la red, donde sólo había logrado llevarse ocho de los doce disputados. Mucho mejores fueron sus estadísticas en golpes ganadores (18) y errores no forzados (8). Alcaraz arrancó el segundo set de la mejor manera: conservando su saque y presionando el servicio del australiano. Una exigencia sobre Vukic que vio sus frutos en el tercer juego de la manga, cuando el murciano logró, a la tercera oportunidad de rotura, el 'break'. Un juego que marcó un punto de inflexión en el tenis de Alcaraz, desde entonces brillante por momentos y, sobre todo, más consistente. Así, el número tres del mundo endosó un parcial de cinco juegos seguidos para colocarse con 5-1 favorable en el marcador del segundo set. Una manga que acabó llevándose por un tanteo de 6-2 en poco menos de 30 minutos, y con unos números sobresalientes --83% de primeros saques, cuatro 'aces', 100% de puntos ganados con primer saque, 14 golpes ganadores y solo tres errores no forzados--. Un nivel altísimo de juego al que Alcaraz dio continuidad en el tercer y definitivo set del partido, en el que no dio ningún tipo de opción a un Vukic sobrepasado y algo más errático. Así, el murciano volvió a no perder ningún punto con primer saque y finiquitó el set en media hora de juego por idéntico 6-2. Con este triunfo, Alcaraz confirma su crecimiento en el juego respecto a su debut en el torneo, sintiéndose mucho más cómodo sobre la pista y mejorando las prestaciones ofrecidas en el partido ante el estonio Mark Lajal. Un aspecto a tener en cuenta de cara al partido de tercera ronda, en el que le espera un rival mucho más experimentado y duro como es Tiafoe, número 29 del mundo, que tiene un 'head to head' favorable de 2-1 ante el español. Por otro lado, en el duelo que cerró la acción en la Pista Central, el número uno del mundo, Jannik Sinner, sudó bastante más ante Matteo Berrettini, en un duelo entre italianos que se alargó a casi las cuatro horas y que se llevó el primer cabeza de serie por 7-6(3), 7-6(4), 2-6 y 7-6(4). El finalista en 2021 estuvo cerca de dar un buen disgusto a un Sinner que necesitó de su mejor versión para no despedirse antes de tiempo. El reciente campeón en Halle (Alemania) puso un récord de 40-3 esta temporada y ahora se medirá con el serbio Miomir Kecmanovic, quien derrotó al neerlandés Tallon Griekspoor, por 4-6, 7-6(7), 1-6, 6-2 y 6-3. VICTORIA DE BAUTISTA Y BADOSA NO PUEDE JUGAR POR LA LLUVIA En cuanto a la representación española, Roberto Bautista firmó también su segunda victoria en la hierba londinense al superar al italiano Lorenzo Sonego por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4, lo cual le cita con otro transalpino como Fabio Fognini. El castellonense, que atraviesa un par de temporadas de bajada en el ranking, se dio una buena alegría para confiar en un cambio de rumbo en Wimbledon, el 'grande' donde tiene su mejor resultado, semifinales en 2019. Desde enero de 2023 en el Abierto de Australia, el español no pisaba la tercera ronda en un 'Grand Slam' y, con este triunfo, se asegura regresar al 'Top 100' del mundo, además de darse la oportunidad de coger ritmo de victorias. El duelo de Bautista se vio suspendido por la lluvia, pero pudo retomarse, la cual retrasó y canceló varios partidos de la jornada. Entre ellos, Paula Badosa vio aplazado al jueves su segundo partido en la capital inglesas, contra la checa Brenda Fruhvirtova.

