Begoña Gómez accederá mañana a los juzgados por el garaje del edificio tras autorizarlo la decana

Begoña Gómez accederá mañana a los juzgados de Plaza de Castilla donde tiene previsto declarar en calidad de investigada por el garaje del edificio tras ser autorizado por la decana de los juzgados por motivos de seguridad. En una acuerdo gubernativo dictado por la decana de los jueces de Madrid, al que tuvo acceso Europa Press, se expone que existe riesgo para la integridad física de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conforme al informe remitido por el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno. "Evidentemente, si debe ser amparado y protegido el derecho fundamental a la libertad de información, mayor protección y amparo merece el derecho a la integridad física de cualquier persona, sin que ello signifique tampoco una privación de ese derecho a la información pues se permitirá la entrada a la sede judicial de los medios de comunicación para que puedan cumplir su labor informativa en los términos que más adelante se indican", señala. El comunicado tiene lugar después de conocerse que la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al juez que la investiga que su declaración, que se celebrará este viernes 5 de julio en los juzgados de Plaza de Castilla, sea grabada pero solamente en audio y no en vídeo dada su "relevancia pública". En un escrito de su defensa, el abogado explica que es práctica habitual que los juzgados graben las declaraciones, y que "dado el uso que pudiera darse a estas imágenes dada la relevancia publica" de la esposa del presidente, quiere "que la grabación de la declaración no contenga la imagen de ésta sino solo el sonido de su declaración". Cabe recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a Begoña Gómez a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y que ha acordado su interrogatorio como investigada para este viernes 5 de julio a las 10.00 horas. El abogado de Begoña Gómez indica además que su petición no es inusual e insiste en que es "práctica que suele ser habitual en distintos juzgados para evitar un uso inadecuado de las imágenes que son captadas a los solos efectos de la documentación de una diligencia judicial, pero que no deben ser utilizadas para ser difundidas en medios de comunicación pública". Precisamente este martes trascendió un auto del juez en el que daba respuesta a la solicitud tanto de la Fiscalía como la defensa para que aclarara los hechos por los que investigaba aun a Gómez después de que la Fiscalía Europea se quedara con la parte relativa a las adjudicaciones de contratos públicos a una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés. El juez aseguraba que investiga "todos los actos, conductas y comportamientos" llevados a cabo por Begoña Gómez "desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial" presentada por Manos Limpias por tráfico de influencias, en relación con sus presuntos vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea. Ese mismo día 5 de julio, el magistrado tomará declaración en calidad de testigo al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. Ya el 15 de julio, Peinado prevé tomar declaración también como testigo al empresario Juan Carlos Barrabés desde el hospital en el que se encuentra ingresado.

